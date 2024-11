Niente da fare per i fondi sul bonus asilo nido 2024: non funziona sito INPS ed EFAMILY

Si registrano ancora problemi per coloro che stanno provando ad accedere ai fondi sul bonus asilo nido 2024, considerando il fatto che non funziona sito INPS ed EFAMILY. Una questione caldissima oggi, visto che era ed è in programma il clickday che consentirà ad alcuni di poter ottenere aiuti sostanziosi con la retta mensile per la scuola dei bambini. Tuttavia, messaggi di errore appaiono già dalle 12 a diversi utenti, con la netta sensazione che sarà impossibile rientrare in un discorso di questo tipo.

Del resto, vi avevamo parlato di alcuni disservizi già alcune settimane fa, provando a fare il punto della situazione su un tema caro a tante famiglie italiane. Anche noi abbiamo effettuato dei test in piattaforma e confermiamo che sono in corso dei problemi per chi sta provando ad ottenere i fondi sul bonus asilo nido 2024. Provando a collegarsi, si prende atto che non funziona sito INPS ed EFAMILY da questa mattina, mentre i feedback ufficiali sono generici.

Già, perché sui social alcuni utenti fanno sapere che sarebbero in corso anche altri malfunzionamenti: “Non riesco ad accedere ne da app ne da sito alla Sezione Bonus Nido (per visualizzare eventuali pagamenti o caricare altre fatture). Tutto il resto del sito o app funziona perfettamente tranne la sezione Bonus Nido che sta in eterno caricamento. Come posso risolvere?“.

INPS, dal canto suo, fa sapere quanto segue: “Abbiamo girato le segnalazioni alla direzione competente. Non appena avremo info in merito ve le comunicheremo come di consueto. Ci scusiamo per il disagio“. Insomma, non abbiamo orari e riscontri certi sulla risoluzione dei problemi. Staremo a vedere se ci sarà un colpo di coda per chi oggi vorrebbe accedere ai fondi sul bonus asilo nido 2024, fermo restando che al momento non funziona sito INPS ed EFAMILY.

