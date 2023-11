Niente da fare con il cedolino NoiPA: oggi ancora non funziona il login all’area riservata

Ancora nessun riscontro concreto, in termini di risoluzione dei problemi, per quanto riguarda la questione del cedolino NoiPA. Chiaro il riferimento a chi si lamenta del fatto che, purtroppo, non funziona il login all’area riservata. Diverse le informazioni che gli iscritti vorrebbero ottenere dalla piattaforma, a maggior ragione ora che siamo a cavallo dei mesi di novembre e dicembre. Diventa importante, dunque, fare il punto della situazione dopo le prime avvisaglie che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi con un altro articolo.

Nessun segnale sul cedolino NoiPA: oggi ancora non funziona il login all’area riservata degli utenti

Per farvela breve, a distanza di due giorni dalle prime segnalazioni recuperate sui social, pare che non ci sia nulla da fare con il cedolino NoiPA. Cosa vuol dire questo? Ovviamente non si tratta di uno stato di rassegnazione definitivo, ma temporaneo. Il punto è che non abbiamo riscontri concreti sul timing per il ripristino del servizio, mentre oggi tocca constatare che ancora non funziona il login all’area riservata. Dunque, non si possono ottenere dettagli sullo stipendio percepito tanto per cominciare.

Tra le segnalazioni sui problemi che non consentono di visualizzare il cedolino NoiPA abbiamo anche quelle di utenti assai frustati: “Utilizzo lo SPID normalmente ma non riesco ad entrare nel sito NoiPA. Anzi ora sono stata anche bloccata per i numerosi tentativi. Mi dice che le mie credenziali sono errate ma non è così perchè le ho usate per entrare nel sito dell’Università. Sono stata costretta a cambiare numerose volte la password. Mi sono scocciata. Non avevo mai eseguito l’accesso a NoiPA ma questa prima esperienza un inferno! Quando accedo al sito mi indica solo se voglio accedere non di registrarmi in un qualche modo“.

Al momento, per coloro che hanno difficoltà con il login all’area riservata per visualizzare il cedolino NoiPA resta il solito feedback: ” ti suggeriamo di descrivere la problematica alla nostra assistenza. Compila questo modulo di contatto e seleziona le seguenti voci nei campi all’interno della sezione “Dati della segnalazione”: Area: Accesso e Gestione utenze; Tematica: Problemi di accesso con SPID; Tipo di problema: Problemi di accesso con SPID.”.

