Non funziona NoiPA oggi: tra pagamenti di dicembre, cedolino e login con problemi

A quanto pare non funziona NoiPA oggi, per i tanti utenti che stanno provando ad accedere alla piattaforma. Questione diversa rispetto a quella trattata in passato sul nostro sito, visto che in queste ore occorre soffermarsi su questioni come pagamenti di dicembre, cedolino e login con problemi. Insomma, diverse anomalie che, si spera, potranno essere risolte dai tecnici nel giro di poche ore. Ecco perché diventa importante prendere atto non solo delle lamentele che girano sui social, ma anche dei feedback forniti dall’assistenza.

Confermato che non funziona NoiPA oggi: disagi tra pagamenti di dicembre, cedolino e login con problemi sparsi

Per farvela breve, non funziona NoiPA oggi, con svariate anomalie che gravitano attorno a questioni come pagamenti di dicembre, cedolino e login. Tanti problemi sparsi, probabilmente connessi tra loro da alcuni disservizi lato server, anche se al momento non abbiamo elementi concreti di analisi per il pubblico. Del resto, anche le denunce sui social toccano argomenti diversi.

Vedere per credere feedback come quello che segue: “A me fa entrare in NoiPA, vedo cedolini e contratti. Tuttavia quando vado in rapporti non mi fa vedere nulla (prima vedevo il contratto e la scuola) e se voglio contattare assistenza mi dice Nessun dato di amministrazione associato alla tua utenza. Si prega di contattare assistenza, ma non lo fa fare“.

A tal proposito, l’assistenza ha risposto come segue: “Prova ad utilizzare la webform dall’area pubblica del portale (senza effettuare il log in) o ad aprire direttamente il seguente link diretto https://bit.ly/3qLKCgM“.

A prescindere da quanto appena riportato, non funziona NoiPA oggi. I problemi riscontrati dal pubblico coinvolgono come accennato la questione server, visto che altre segnalazioni si focalizzano sul login per accedere alla propria area utente. Spesso non va a buon fine, come si fa fatica a vedere i pagamenti ed il cedolino di dicembre. Si attendono altri riscontri ufficiali dall’assistenza.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.