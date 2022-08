Morto Nicolò Ghedini a 62 anni, storico avvocato e amico di Berlusconi

È morto Nicolò Ghedini a 62 anni. Morto giovane, indubbiamente, ma che nella sua vita sia pur breve rispetto alla media ha potuto attraversare la storia.

Colpito da una leucemia che ne aveva intaccato gravemente il corpo ma mai la tempra, è spirato a causa delle conseguenze della malattia con cui ha convissuto a lungo e che non gli ha dato scampo.

Allievo di Pietro Longo, figlio di un penalista, cominciò presto la sua carriera al fianco di quel Longo che riconobbe in lui un grande talento.

Talento corroborato da una passione per il lavoro tale da definire il suo stesso lavoro l’unico passatempo della sua vita, qualcosa di totalizzante a cui dedicarsi con tutte le risorse che non erano già donate alla moglie Monica e al figlio Giuseppe.

Entrato in politica fin dagli anni ’70, fu con l’avventura di Forza Italia che si avvicinò al Popolo delle Libertà e a Berlusconi, al cui fianco divenne storico difensore, amico e consulente.

Fino a diventare nel 2014 membro del Comitato di Presidenza e guida assieme a Gianni Letta nel periodo dei problemi cardiaci di Berlusconi.

Sempre al fianco dell’amico e cliente, la sua sua difesa del Patron di Forza Italia, in Tribunale e nella vita, gli è costata spesso una identificazione assoluta con l’amico, male che colpisce moltissimi avvocati in Italia, tanto più forte quanto legato a doppio filo all’attività politica del “Cavaliere” ed a procedimenti accesi e vivi nei media come il processo alle “Olgettine”.

Processi che va detto, Ghedini ha sempre trattato lontano dal clamore mediatico, quasi che non gli interessasse la luce dei riflettori.

Morto Nicolò Ghedini a 62 anni, il cordoglio

ANSA ne raccoglie in questo momento il cordoglio di politica e società

A partire dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati“Una mente arguta e sottile, un giurista raffinato e combattente, un politico di altri tempi, un uomo dall’etica autentica”, lo definisce la seconda carica dello Stato, aggiungendo un personalissimo “Non ti dimenticherò mai”.

La presidente di Fdi, Giorgia Meloni: “A nome mio e di Fratelli d’Italia desidero esprimere cordoglio per la scomparsa del senatore Niccolò Ghedini. Alla sua famiglia e ai suoi cari la nostra vicinanza.”

Il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta aggiunge “Un dolore grande la scomparsa di Ghedini che lascia tutti noi sgomenti, pur sapendo che da tempo combatteva con la malattia. Un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Niccolò, ci mancherai. Sei e rimarrai amico di una vita”.

Anhe dall’opposizione arrivano i rispetti del segretario del Pd, Enrico Letta: “Le condoglianze più sentite alla famiglia del senatore Niccolò Ghedini. Un pensiero di particolare vicinanza da tutti noi alla sua comunità politica e al gruppo di Forza Italia”. e del leader di Italia viva, Matteo Renzi: “Un pensiero alla famiglia di Niccolò Ghedini, ai suoi amici e alla comunità politica di Forza Italia. Chi in queste ore sparge odio sui social per la morte di un uomo di 62 anni si qualifica per quello che è: un miserabile. Che la terra ti sia lieve, avvocato”.

