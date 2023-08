Un brutto giorno per i fan del fumetto Italiano: ieri è infatti venuto a mancare Giuseppe Montanari: l’annuncio dato dalla redazione di via Buonarroti da Sergio Bonelli Editore, storica casa editrice cui aveva legato il suo nome.

Montanari era nato a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, il 26 novembre 1936, e la sua carriera comincia dalla gioventù.

Morto Giuseppe Montanari, storico fumettista Italiano

Nel 1954, dopo il liceo scientifico, aveva iniziato a collaborare con lo Studio D’Ami, prima su I tre Bill e in seguito disegnando numerose storie western per Cucciolo e Tiramolla.

Restando nel mondo del fumetto, si spostò da copertinista con l’Editoriale Corno, su Gordon e Maschera Nera. Come un numero di fumettisti italiani della sua epoca, si spostò su ErreGI, diventata poi EdiFumetto, come copertinista su Goldrake (a dispetto del nome, una versione “all’italiana” di James Bond sempre alle prese con colorati nemici da “cattivo della settimana” in stile G.I. Joe e situazioni boccaccesche) per poi passare a personaggi rinomati nell’immaginario come il seduttore Lando. Nel 1974 iniziò invece a lavorare per Lanciostory, curando i disegni della serie Alamo Kid, ma la consacrazione e il momento per cui tutti ancora oggi lo ricordano sui social arriva con Dylan Dog, successo planetario.

Ancora oggi memorabile è il suo esordio in “Le Notti della Luna Piena”, terzo albo della serie regolare divenuto anche un’avventura grafica per Commodore 64 che lo lancerà come prolifico disegnatore della serie, anzi come codificatore dello stile iconico del “Detective dell’Incubo” con 27 storie della serie regolare dal 1986 al 2017 e il ruolo di copertinista fisso nella serie “Old Boy”, nata proprio per riproporre storie legate allo stile narrativo vintage degli anni ’80 e ’90 dopo il “reboot” della saga avvenuto nel 2019 (e rimodulato recentemente).

Lo compiangono i suoi cari e le persone con cui ha lavorato per una vita e, in queste ore, tutti i fan che ha saputo creare nel mondo con la sua arte.

