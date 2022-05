Morto George Perez: acclamato autore ed artista

È morto George Perez, acclamato autore e disegnatore.

I fan più accaniti lo ricorderanno per “Crisi sulle Terre Infinite”, l’evento fumettistico che negli anni ’80 diede un nuovo volto alla convoluta continuity dei fumetti DC, accantonando il Multiverso (che tornerà solo decenni dopo) e creando una nuova continuità narrativa.

Ma bisogna ricordare di lui anche l’immediatamente dopo e l’immediatamente prima, e tutta la sua produzione. Nell’immediatamente dopo si occupò dei testi e della grafica di Wonder Woman, rilanciando l’eroina originale in una forma moderna e brillante i cui tratti tutt’ora vivono sul piccolo e sul grande schermo come nel mondo dei fumetti.

Nell’immediatamente prima, la sua opera su Avengers, a cui tornò negli anni ’90, in tempo per mettere in scena un crossover tra i due mondi fumettistici, un fantasmagorico incontro/scontro tra gli eroi Marvel e DC che gli regalò una tendinite per lo sforzo titanico di porre in copertina tutti gli eroi più amati di tutte le testate.

Tra i suoi “allievi” si ricorda un giovane inchiostratore che apprese da lui il tratto e il disegno, diventando il famoso John Byrne.

Nel 2019 aveva annunciato l’addio al mondo del fumetto, rivelando di avere problemi di salute che ne indebolivano il fisico, e di avere un indebolimento della vista che gli rendeva impossibile continuare a creare al suo livello.

George Perez è morto infine ieri: la moglie ne ha dato il fatale annuncio. Ci sarà per i suoi fan un pubblico servizio funebre alla MEGACON di Orlando.

