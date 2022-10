È morto Andrii Korzinkin, animatore di Metro Exodus. Perché la propaganda delle “fonti russe”, basata sulla martellante e odiosa disumanizzazione del “nemico” spesso fa dimenticare alle menti semplici una grande realtà.

Non esiste una “operazione speciale di denazificazione” dove gli eroici nipotini di Stalin marciano in una Mordor popolata da nazisti che non hanno niente di umano, bastonando civili fino a fargli scoppiare gli organi interni per ottenere l’approvazione delle madri-babushke, improbabili supersoldati mutanti che con ogni dose di vaccino diventano superumani più potenti e “nazisti”, brutali distruttori della Russia e degli “innocenti” soldati Russi. Non ci sono improbabili cellule di “terroristi nazigay” che spargono foto di Hitler e giochi con tematiche LGBTQ+ per trasformare i virili giovani Russi, tutti Vodka, gloria Zarista e Bolscevica e coraggio in viziosi ed effeminati occidentali.

Alle #fontirusse piace descrivere l’Ucraino come un mostro e l’Ucraina come una Terra di Mordor da ripulire. Ma se sono i soldati Russi ad essere ribattezzati “Orchi” in questo conflitto, un motivo ci sarà.

Il motivo fondamentale è che gli Ucraini, contrariamente a quanto le #fontirusse dicano, sono esseri umani con storie e lo stesso diritto alla libertà ed all’autodeterminazione che abbiamo noi. E tra loro c’era Andrii Korinkin.

Morto Andrii Korzinkin, animatore di Metro Exodus

Se avete giocato a Metro Exodus, parte della Saga di Metro, avrete almeno un ricordo della sua presenza nel mondo. Ironicamente parliamo di un gioco dove il protagonista cerca redenzione e un posto per vivere partendo da una Russia devastata dalle armi atomiche dove le armate di “nazisti” e “stalinisti” combattono per gli ultimi frammenti di risorse di un mondo rovinato dalle radiazioni.

Korzinkin ha iniziato la sua carriera come animatore televisivo, per la casa di produzione Ucraina Pixelation, specializzata in animazione 3D.

Dopo la serie TV “Angel Baby” il nativo di Kiev ha avuto successo come animatore per lo studio 4A, autore della saga di Metro, occupandosi di Metro Exodus.

I suoi ultimi post social non parlano di guerra e non contengono le tarasconate delle #fontirusse, bensì descrivono minuziosamente una serie di tecniche di animazione e spezzoni per un futuro picchiaduro, forse collegato ai suoi passati progetti, che sicuramente ora non vedrà mai la luce.

Una serie di studi e bozzetti, collezionati da diversi profili, con studi anatomici di corpi in movimento e il “post fisso” di due figure in un combattimento marziale.

L’annuncio arriva in un retweet di quest’ultimo post

Andrii “Nizrok” Korzinkin è morto mentre svolgeva una missione di combattimento nella lotta per l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Un animatore di talento, una persona incredibile e un vero eroe. Riposa in pace, amico. Manchi a tutti.

Scrive Leonid Stepanov, Remedy Entertainment.

L’Ucraina è una vera e propria centrale della tecnologia videoludica e non solo, con un riconosciuto elevato livello tra programmatori e IT. Un indice ironicamente adeguato di tale supremazia è il fatto che quando le #fontirusse hanno diffuso un video deepfake di Zelensky pronto alla resa ed hanno inventato un’improbabile esercito di giornalisti ucraini voltagabbana pronti a difendere la “verità Russa” hanno dovuto usare programmi di provenienza Ucraina per mancanza di tecnologia adeguata in Russia.

Dalla tecnologia contemporanea al videogame moderno, dal videogame moderno al c.d. “retrogaming” (dove l’Ucraino Krikzz ha potuto riprendere lentamente la produzione delle sue celebri “Everdrive” dopo uno stop causato dalla guerra) l’Ucraina ha una fortissima presenza nell’informatica e nel mondo dell’IT a fronte di una Russia che invece arretra nell’impossibilità di trovare nuovi programmatori, sostituire i programmi e i motori grafici occidentali per poi finire a legalizzare la pirateria e si ritrova nell’impossibilità di procurarsi, o riparare, computer adeguati agli standard occidentali.

