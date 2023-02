“Mortalità bambini al 755%”, recita un articolo che ci è stato sottoposto, e che incolpa del presunto incremento, l’avrete capito, la vaccinazione antiCOVID. E nel farlo dichiara di avere dati “ufficiali” da EuroMOMO.

Il portale esiste, il dato anche ma è usato in modo del tutto scorretto, sommando in modo inesatto delle stime settimanali per pervenire ad un dato annuale alterato e mistificato.

“Mortalità bambini al 755%”, ma la fonte “ufficiale” è citata erroneamente

L’articolo insiste infatti su una mortalità infantile aumentata del 755% nel 2022, a sua volta prendendo i dati da un portale, Exposé, che nel titolo espressamente collega come “giorno di inizio” le vaccinazioni pediatriche e del quale abbiamo avuto modo di parlare, evidenziando come non è la prima volta che un articolo su tema novax riportato contiene gravi errori di metodo e di statistica.

In questo caso Exposé avrebbe dovuto fare una sola cosa che non ha fatto: usare i dati EuroMOMO secondo la metodologia espressamente indicata dal portale.

È lo stesso fenomeno visto per il VAERS: l’ente prega di usare i dati in un certo modo perché nel modo opposto saranno distorti e alterati, qualcuno decide di usarli nel modo più distorto ed alterato possibile e poi difende tale alterazione col bias di conferma

Il mio è un dato ufficiale che viene da un ente ufficiale! Stai dicendo che l’ente ufficiale mente? Ti assumi la responsabilità di dichiarare che gli enti ufficiali mentono? Chi credi di essere?

Ignorando che chi sta facendo torto all'”ente ufficiale” è chi distorce i dati.

In questo caso la stessa EuroMOMO, portale legato alle statistiche di mortalità, spiega come sono stati raccolti i dati e cosa non fare.

Partiamo da un dato: l’eccesso di mortalità è una stima differenziale data dalle morti che si prevedono statisticamente in un periodo X e quelle che si verificano.

Anche per questo la stima delle morti attese pubblicate su EuroMOMO non considerano i dati dal 2020 in poi, “poiché questi dati avrebbero distorto il livello stimato del numero di base di decessi”.

La distorsione diventa tanto maggiore quanto il trascorrere del tempo: EuroMOMO sconsiglia quindi di sommare i dati settimanali per farne stime mensili o annuali, dichiarando che maggiore è il tempo elasso maggiore sarà l’errore.

Capirete che questa è esattamente la distorsione vista nell’articolo, dove un dato settimanale è stato espanso con una magnificazione dell’errore di oltre 52 volte.

Perché l’errore statistico?

La stima non considera i dati dal 2020 perché avrebbero distorto il livello stimato. Alla fine la statistica raffronta un ipotetico mondo senza COVID alla situazione Pandemica.

È quindi ovvio che anche se i vaccini, come abbiamo avuto modo di vedere, hanno ridotto il numero di morti in ogni fascia di età, il numero resta più alto di come era prima che ci fosse una pandemia.

Il calcolo delle stime settimanali non può essere quindi sommato o moltiplicato, senza che ciò comporti l’aberrazione statistica da cui EuroMOMO ci mette in guardia.

La stessa falsa attribuzione della statistica “malamente consolidata” all’inizio delle vaccinazioni pediatriche è un esempio di fallacia di falsa causa. Un elemento temporalmente contiguo viene applicato ad un dato incorrettamente raccolto (in questo caso) o se correttamente raccolto ad esso non rilevante.

L’esempio tipico è la gag/paradosso della Chiesa Pastafariana, religione satirica, sui Pirati.

L’osservazione per cui siccome il Cambiamento Climatico non esisteva nel 1700 e nel 1800, ma c’erano i Pirati e i Corsari, il mutamento climatico non è causato dall’Uomo, ma dall’abolizione dei pirati da corsa e il loro ritorno cambierà il clima in meglio.

Nozione ovviamente assurda e giocosa, ma non più della teoria che collega l’inesistente eccesso di mortalità alle vaccinazioni pediatriche.

Conclusione

Il dato sulla “Mortalità bambini al 755%” da fonte “ufficiale” è citato erroneamente, e il dato è usato in un modo che la fonte ufficiale rinnega.

