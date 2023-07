Oggi si dà l’annuncio della perdita di una delle più grandi icone della musica contemporanea, peraltro giovanissima, Sinead O’Connor.

La cantante Irlandese, nota per la sua trascinante cover di “Nothing Compares 2 U” di Prince, ma anche per una ricca discografia partita dal 1987 ad oggi ed otto album, chiude oggi una vita ricca di passione, ma anche di dolore.

Morta Sinead O’Connor, all’età di 56 anni

Sinead O’Connor nasce Sinéad Marie Bernadette O’Connor, per assumere nel 2017 il nome di Magda Davitt e un anno dopo quello di Shuhada Davitt, rispettivamente per distanziarsi da una vita di dolore e celebrare la sua conversione all’Islam.

Resterà nota ai fan con l’ormai nome “d’arte” di Sinead O’Connor, legato alla sua carriera ma non ad un ingombrante e doloroso passato.

Nata in una famiglia in crisi, vittima di abusi dopo la separazione da parte della madre, la Davitt entrerà quattordicenne nel mondo della musica, per lanciarsi col suo primo album nel 1987, aprendo altresì la carriera di una allora giovanissima Enya.

La consacrazione assoluta arrivò portando al Grammy l’allora oscura canzone di Prince “Nothing Compares 2U”

Nel 1993 una protesta contro gli scandali pedofilia del clero la portò a strappare una di Papa Giovanni Paolo II al Saturday Night Live, istituzione dell’intrattenimento Americano.

Riuscirà ad attirarsi le ire di personaggi come Frank Sinatra, che giusto un anno prima aveva dichiarato di volerla “prendere a calci” per aver rifiutato l’Inno Americano e si è spesa per le tematiche relative ai bambini.

Nel 2018 la conversione, nel 2022 il suicidio dell’adorato figlio Shane, vittima di una grave depressione.

Da quel momento Shuhada, che per tutta la vita aveva combattuto ella stessa con un disordine bipolare diagnosticatole nel 2003, non era più stata la stessa, esprimendo tutto il suo dolore di madre.

Infine, dopo una lunga malattia, madre e figlio si sono ricongiunti nell’abbraccio della morte, e che la terra possa essere lieve su entrambi.

Foto di copertina: una delle ultime immagini note di Sinead, fonte Twitter

