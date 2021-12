Montanari dà dell’incompetente a Mentana registrando con Paragone: il giornalista chiarisce

Ci sono alcune informazioni che vanno necessariamente chiarite, a proposito della presa di posizione da parte di Enrico Mentana e di quanto detto da Stefano Montanari insieme a Gianluigi Paragone nelle ultime ore. Nel mirino del noto NoVax, infatti, c’è proprio il giornalista, il quale dopo la storia che sembrava vederlo estromesso dall’Ordine dei Giornalisti, come vi abbiamo riportato a suo tempo sul nostro sito, è finito al centro di un’altra storia. Vediamo come stanno le cose, tra un botta e risposta all’altro.

Montanari etichetta come “incompetente” Mentana, registrando un video con Paragone

Provando a ricostruire quanto avvenuto tra domenica e lunedì, bisogna partire da quanto dichiarato dallo stesso Montanari. Quest’ultimo, rispondendo all’annuncio di Mentana, che ha fatto sapere a tutti di non essere intenzionato ad ospitare su LA7 chi fa divulgazione scientifica (o non scientifica) NoVax, ha attirato su di sé le critiche proprio di coloro che sono contrari alla vaccinazione Covid. Così si spiega il filmato che trovate qui di seguito, in cui il medico appare insieme ad un altro personaggio controverso come Gianluigi Paragone.

Bastone e carota da parte di Montanari, il quale pur evidenziando la competenza di Enrico Mentana in alcuni ambiti, lo ha etichettato senza troppi giri di parole “incompetente” a proposito delle tematiche scientifiche. Un’affermazione destinata a far discutere, se non altro perché giunta da un personaggio che in passato è stato accusato spesso e volentieri dalla comunità scientifica di diffondere cattiva informazione sui vaccini.

Ovviamente non entriamo nella polemica, ma in questo caso ci limitiamo a ricostruire il suddetto e botta e risposta. A maggior ragione, perché in tarda mattinata Enrico Mentana ha pubblicato sulla sua pagina Facebook alcuni chiarimenti sulla storia dei NoVax non invitati nelle sue trasmissioni. Li trovate tramite l’apposita pagina, in modo da farvi un’idea più precisa su quanto avvenuto.

