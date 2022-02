Michelle Hunziker ha un tumore al cervello: il giornalismo spazzatura va smentito

Michelle Hunziker ha un tumore al cervello. Questa la conclusione alla quale in tanti arrivano in questi giorni imbattendosi in alcuni articoli disponibili sul web. Dopo la disinformazione del passato su Aurora Ramazzotti, che abbiamo analizzato anche sul nostro sito, tocca approfondire una pagina molto triste dal punto di vista del giornalismo A tutti può capitare di forzare dei titoli, magari per cercare di attirare qualche lettore in più. Del resto, senza visite non si campa, ma a tutto c’è un limite e ci sono confini che non vanno mai oltrepassati.

Michelle Hunziker ha un tumore al cervello: la bufala che nasce dal clickbait

Si tratta di una forma di rispetto verso la professione, ma soprattutto nei confronti dei lettori. Ingannarli con titoli fuorvianti può garantire il successo quel giorno, ma alla lunga la vera indole di una testata che approva titoli orribili viene a galla. Tutto ciò per dire che uscire con un articolo intitolato “Michelle Hunziker ha un tumore al cervello” è una cosa vergognosa. Non ci sono giochi di parole o trucchetti del mestiere che possano giustificare una robaccia del genere.

I “sitarelli” in questione, per farvela breve, vi invitano a cliccare sul link attirando la vostra attenzione con “Michelle Hunziker ha un tumore al cervello”. No, alla conduttrice di origini svizzere tanto amata anche in Italia non è stato diagnosticato alcun tumore. Per fortuna. La redazione fa riferimento a quanto scritto dal suo fratellastro in una lettera, con la quale ha provato a riavvicinarsi alla bella Michelle.

Nel farlo, ha aggiunto che anni fa gli è stato diagnosticato un tumore al cervello, ma i medici svizzeri sono intervenuti in tempo prima che la situazione peggiorasse. Al di là dei risvolti di questa famiglia, possiamo soltanto aggiungere che “Michelle Hunziker ha un tumore al cervello” sia in tutto e per tutto una bufala che nasce dalla volontà di attirare click.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.