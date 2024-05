Messaggi e chiamate dal prefisso 62 su WhatsApp: cosa sappiamo sulla chat

Stanno arrivando nuovamente messaggi e chiamate dal prefisso 62 su WhatsApp, al punto che in tanti si chiedono cosa si sappia sulla chat. Ormai le truffe WhatsApp sono all’ordine del giorno, sempre più utenti devono fare i conti con messaggi particolari che possono indurli a cadere nella trappola del truffatore. A tal proposito, da ormai qualche settimana, sta circolando una nuova truffa WhatsApp che potrebbe far abboccare soprattutto le persone più anziane che non hanno molta dimestichezza con questi inganni social.

Massima attenzione ai messaggi e chiamate dal prefisso 62 su WhatsApp: ulteriori riscontri sulla chat

Torna dunque una minaccia che abbiamo avuto modo di analizzare alcuni mesi fa. La nuova truffa WhatsApp sfrutta la cordialità per accalappiare il nuovo malcapitato, il tutto ovviamente tramite un semplice messaggio che può far sembrare la conversazione alquanto innocua. Come funziona questa truffa WhatsApp? Si riceverà un messaggio sull’app tramite un numero non presente in rubrica, quindi già questo dovrà farvi insospettire.

Altro elemento che dovrà far subito scattare il dubbio è il prefisso di questo messaggio, si tratta infatti di prefissi per lo più indonesiani con (+62), vietnamiti (+84) e bengalesi (+880). Si inizia quindi con un messaggio molto semplice proveniente da questi numeri strani, soprattutto con prefisso 62, non presenti nella rubrica WhatsApp per cercare di entrare in confidenza con l’utente.

Il messaggio è scritto solitamente in italiano e con una semplice domanda: “come stai?” o “da quanto tempo”. Si vuole insomma far credere come sia una vecchia conoscenza trasferitasi all’estero, provando a prendersi gioco del malcapitato. Se si casca nella trappola, continuando quindi tale conversazione su WhatsApp, ecco che agirà la vera e propria truffa con la richiesta di installare una app che serve a rubare i vostri dati, anche bancari.

Parliamo di un tipo di truffa che circola su WhatsApp da tempo, da quando insomma è possibile ricevere messaggi anche da numeri non presenti in rubrica. Ultimamente però si sta diffondendo di più la truffa WhatsApp con prefisso 62. Come fare per evitare di cadere in questa trappola? Ovviamente non bisogna rispondere a tale messaggio, se quindi notate questi numeri con prefissi stranieri, in particolar modo con il prefisso 62, il consiglio è di non avviare proprio la conversazione.

Chiaramente poi è opportuno bloccare tale numero, aprendo una segnalazione che sarà automatica e che verificherà il numero in questione. Questo è l’unico modo per stoppare questa nuova truffa WhatsApp. Dovrete fare attenzione, dunque, ai messaggi e chiamate dal prefisso 62 su WhatsApp nei prossimi giorni.

