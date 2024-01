Di tanto in tanto ci segnalate video in cui si evidenziano le virtù del pane fresco o conservato, chiedendo di scegliere tra i due. In realtà la soluzione è assai semplice: avendo un panificio sotto casa e tempo per dedicarsi alle preparazioni culinarie il pane fresco ha tutti i vantaggi di un prodotto che sai essere “appena uscito dal forno”, su questo non c’è storia. E poi aiuti una piccola impresa, che di questi tempi fa.

Ma il pane conservato è un’accettabile alternativa, specie in tempi frenetici come i nostri.

Meglio il pane fresco o conservato? Non fatevi prendere dall’ansia

Bisogna sempre ricordarsi, cosa che abbiamo descritto in articoli passati, che in Italia e in Europa ogni alimento deve riportare una puntuale indicazione degli elementi in esso contenuti, con vere e proprie “etichette parlanti”

Quindi dovendo scegliere del pane in cassetta, sarà preferibile affidarsi a marchi puntuali nel redigere la loro brava etichetta, e leggere gli ingredienti senza panico ma con scrupolo.

Come dicemmo l’altra volta, additivi e conservanti non sono la fine del mondo, se tra quelli approvati, anche se l’uso dei mono e digliceridi degli acidi grassi per ritardare l’invecchiamento del pane farà in modo che il pane conservato anziché diventare raffermo col tempo possa diventare “gommoso e stantio” invece, negandovi l’ultimo rifugio di chi ha comprato troppo pane e non vuole sprecarlo, ovvero grattugiarlo per farne pan grattato di tutte le “grane”.

L’eventuale aggiunta di zuccheri negli ingredienti dovrà essere tenuta di conto nella vostra dieta, e la presenza di alcol tra gli ingredienti non significa che vi hanno bevuto del pane alcolico.

L’alcol etilico è un naturale fungicida, viene spruzzato sulla crosta ed evapora rapidamente.

Quindi alla fine, personalmente noi passeremmo le giornate dal fornaio sotto casa, ma il mondo non finirà per una confezione di pane in cassetta.

Foto di copertina di Promicrostockraw per Canva

