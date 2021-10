Medico no vax muore a Palermo, la moglie: “Non è vero che curava il Covid con l’omeopatia”

Dopo la morte Domenico Giannola, il medico no vax di Cinisi che esercitava a Sciacca, nel palermitano, i quotidiani hanno riportato che dopo aver contratto il Covid-19 si fosse curato esclusivamente con lattoferrina e metodi omeopatici. Giannola, infatti, era noto in tutto l’hinterland di Palermo per le sue convinzioni sulla “medicina antropofisica e omeopatica” e per questo aveva rifiutato il vaccino, consapevole del rischio di essere sospeso dal suo servizio.

La tragica morte

Domenico Giannola aveva 73 anni ed è morto la mattina del 25 ottobre. Il professionista era cardiopatico e da diversi giorni era risultato positivo al Covid-19, per questo motivo si trovava in isolamento domiciliare.

L’uomo era stato segnalato all’USCA e da questa Unità era seguito. Come scrivono Repubblica, Open, Fanpage, Il Fatto Quotidiano e altre testate nazionali, nella mattinata di ieri le sue condizioni sono peggiorate, per cui è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Vincenzo Cervello” di Palermo. Un’ora dopo il suo arrivo, tuttavia, Giannola è morto per arresto cardiorespiratorio. I medici avevano tentato di somministrargli circa 20 litri di ossigeno, ma l’intervento è stato vano.

Su Palermo Today, tuttavia, leggiamo che anche la moglie di Domenico Giannola era risultata positiva al Covid-19, ed entrambi erano seguiti da giorni dall’USCA.

La versione della moglie

La moglie di Giannola è stata ascoltata da La Gazzetta del Sud e ha smentito le notizie sulle terapie omeopatiche assunte dal marito per curare la malattia. Restano reali le affermazioni sull’antivaccinismo di Giannola, che anche di fronte ai sanitari dell’ospedale Cervello ha ribadito la sua non intenzione a vaccinarsi. Anche la moglie, Rita La Mattina, non è vaccinata e giustifica la scelta con queste parole:

Forse non ci sentivamo ancora pronti, da parte mia forse anche un po’ di paura, credo che ci sia un tempo di maturazione anche delle scelte, ma né io né mio marito abbiamo mai sottovalutato il Covid e mio marito ai pazienti che gli chiedevano consigli sul vaccino rispondeva ‘documentatevi e scegliete liberamente, siete liberi‘.

La signora La Mattina, inoltre, risponde alle notizie sull’omeopatia usata dal marito come cura contro il Covid:

Hanno detto che mio marito si curava con l’omeopatia e integratori: non è vero, perché seguendo i consigli del medico di famiglia ha fatto eparina e terapia antibiotica con cortisone, dopo le prime avvisaglie e la positività, gli amici portavano a casa le medicine. Purtroppo, non ce l’ha fatta.

Del medico no vax morto a Palermo, dunque, esiste anche la versione della moglie che respinge le notizie sulle cure omeopatiche contro il Covid che il marito avrebbe assunto per vincere la malattia.

