Non potevano certo mancare i meme su Olimpiadi, Jacobs, ma anche sull’Italia e sugli inglesi battuti di un centesimo in occasione della finale della 4×100 a Tokyo. Un tormentone quest’estate, considerando il fatto che la squadra della Gran Bretagna è stata battuta per un solo centesimo, con una rimonta pazzesca dei nostri quattro corridori. Il tutto, a poche settimane dalla finale di Wembley di calcio, con la nazionale di Mancini capace di vincere contro Kane e compagni.

Dunque, un nuovo tormentone sta prendendo piede sul web, considerando che i meme su Olimpiadi, Jacobs e sul resto della nostra squadra non si fermeranno facilmente. Oltre alla grande soddisfazione per la conquista dell’ennesima medaglia d’oro dall’atletica, durante le Olimpiadi di Tokyo, c’è un trend inarrestabile che ci vede sopravanzare costantemente gli inglesi durante questa magica estate. Tra l’altro, sempre di un soffio, come registrato coi calci di rigore parati da Donnarumma.

Altro che le inutili polemiche sul padre e sulle origini della medaglia d’oro dei 100 metri, con voci che si rincorrono da domenica scorsa. I meme su Olimpiadi, Jacobs e sul resto della spedizione azzurra con la 4×100 dell’Italia questa volta hanno tutto un altro sapore, con relativa presa in giro bonaria per gli inglesi. Incredibile il margine minimo con cui Tortu sia riuscito a regalarci l’ennesima soddisfazione di queste Olimpiadi. Ed il caso ha voluto che ad un centesimo ci si ritrovi alle spalle proprio la Gran Bretagna.

I meme su Olimpiadi, Jacobs e sull'oro conquistato poco fa dall'Italia nella 4×100 maschile a Tokyo, dunque, rappresentano solo un modo divertente per archiviare l'ennesima soddisfazione sportiva di questa estate azzurra. A maggior ragione, pensando di aver battuto gli inglesi per un solo centesimo.

