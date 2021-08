Dai meme su Jacobs agli editoriali sovranisti sulla razza: strana reazione in Italia

L’Italia non difetterà mai di originalità, come ci testimoniano da un lato i meme su Jacobs, dopo la medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri, senza dimenticare alcune reazioni sovraniste. Per utilizzare un termine tutto sommato moderato. E così, a distanza di 24 ore dal nostro primo articolo sul ragazzo, necessario per evidenziare che la priorità di tanti italiani fosse quella di cercare informazioni su suo padre, ora bisogna fare un altro step.

Non solo meme su Jacobs: articoli e commenti senza senso

In particolare, le ultime ore sono state caratterizzate da alcuni meme su Jacobs davvero divertenti. Al di là della reazione del ragazzo quando gli hanno detto che il Premier Draghi fosse al telefono per lui, è impossibile non concentrarsi sul alcuni parallelismi che hanno richiamato il match tra Italia ed Inghilterra di alcune settimane fa a Wembley. La finale degli Europei è ancora un ricordo fresco e, considerando anche la squalifica arrivata all’atleta inglese nella finale dei 100 metri, qualcuno ha pensato di creare una sorta di parallelismo.

Insomma, la capacità in Italia di ironizzare su qualsiasi evento, soprattutto quelli che ci regalano grandi soddisfazioni, non è stata smentita neppure in questo caso. I meme su Jacobs lo dimostrano alla grande e ci dicono che la tendenza dei social sia ormai consolidata sotto questo punto di vista. Peccato che a bilanciare questa propensione, ci siano i soliti noti, con alcune uscita davvero evitabili dopo la finale di Tokyo.

E così, tra i commenti ai vari articoli sull’oro azzurro, troviamo chi ironizza sui tratti ariani del nostro atleta (sarcasmo dovuto alle origini non italiane di suo padre), fino ad articoli di testate chiaramente schierate anche dal punto di vista politico, secondo cui “la razza” determini sempre alcuni risultati sportivi. Molto meglio i meme su Jacobs, e non di poco come potrete immaginare.

