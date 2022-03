Mario Adinolfi rilancia la storia del battaglione Azov a Mariupol e accusa la propaganda ucraina

Sta facendo molto discutere l’intervento di Mario Adinolfi a Zona Bianca, in occasione della puntata andata in onda domenica 13 marzo. Questo controverso personaggio politico, non a caso, nelle scorse settimane ha già reso pubbliche alcune teorie sul conflitto tra Ucraina e Russia che hanno fatto storcere il naso a molte persone, mentre le ultime iniziative in piazza organizzate dal suo schieramento non hanno fatto registrare un grosso successo in termini di seguito. Ne abbiamo parlato di recente con un altro articolo.

Cosa ha detto Mario Adinolfi sulla storia del battaglione Azov a Mariupol

Nello specifico, quali sono state le parole di Mario Adinolfi a proposito della storia del battaglione Azov a Mariupol, in occasione dell’attacco russo all’ospedale pediatrico? A suo dire, la struttura in questione era la casa di una forza militare nazista, alimentando in questo modo la bufala secondo cui le donne presenti al suo interno ed in procinto di partorire fossero delle attrici ingaggiate dalla propaganda ucraina. Abbiamo già dimostrato a più riprese che la storia del battaglione non abbia alcun fondamento.

Ciò non toglie che sia questo uno dei primi punti toccati da Mario Adinolfi, come si percepisce dal video relativo al suo intervento durante l’ultima puntata di Zona Bianca su Rete 4. Ancora, lo stesso Adinolfi chiede al conduttore Giuseppe Brindisi di dimostrargli quale sia il bene ed il male nell’ambito della battaglia in corso tra Ucraina e Russia. Inutile la replica del giornalista, il quale ha voluto evidenziare che nella giornata di domenica le bombe siano cadute a 25 km dalla Polonia.

Secondo Mario Adinolfi questa guerra non ci dovrebbe riguardare in modo diretto, nonostante l’impegno della potenza nucleare della Russia, chiedendo provocatoriamente se Putin sia come Hitler. Inutili tutti i tentativi dello studio di farlo ragionare, sul fatto che il problema tra russi ed Ucraina dovrebbe riguardare tutti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.