Flop manifestazione di Mario Adinolfi, lui non ci sta: “Riempimmo il Circo Massimo, ieri in 5000”

Pare sia stata un flop la manifestazione organizzata ieri 5 marzo a Roma da Mario Adinolfi. L’evento è stato chiamato “Basta Apartheid“, con il chiaro intento di mandare un messaggio a chi porta avanti la questione green pass qui in Italia. La polemica del giorno ruota attorno al numero di presenti, al punto che abbiamo provato a raccogliere qualche informazione extra in merito per essere più precisi. Proviamo a capire insieme come siano andate le cose, visti i toni della discussione alimentati da questo controverso personaggio politico.

Giallo sul numero di partecipanti alla manifestazione di Roma di Mario Adinolfi contro il green pass

A poche settimane dalla polemica relativa al Festival di Sanremo, con un chiaro riferimento ai vincitori, Mahmood e Blanco, si torna a parlare di Mario Adinolfi. Anche in quel caso trattammo la vicenda con un articolo dedicato, mentre oggi bisogna prendere atto di quanto dichiarato dal diretto interessato dopo la manifestazione contro il green pass che si è tenuta ieri a Roma:

“Quando riempimmo il Circo Massimo eravamo sicuramente più di mezzo milione ma i giornali scrissero “settantamila”. Il quotidiano Leggo ci accredita di “un migliaio” di partecipanti alla piazza no green pass. A Leggo sono provax, eravamo più di cinquemila”.

Mario Adinolfi, dunque, polemizza con un articolo specifico di Leggo. Indagando sulla vicenda, però, apprendiamo che non ci siano numeri ufficiali forniti dalla Questura di Roma. Al contempo, altri contributi in rete in cui si parla di “un migliaio di partecipanti” si rifanno ad una comunicazione ufficiale diramata proprio da Paolo Baldasarre, coordinatore provinciale del Popolo della Famiglia.

Insomma, resta il giallo ed il dubbio, anche perché le poche foto trapelate finora non mostrano l’affluenza delle grandi occasioni. Certo, invece, che il numero del Circo Massimo sia stato gonfiato, visto che l’area può contenere al massimo 200.000 persone. A meno che Mario Adinolfi non si riferisca anche alle strade limitrofe (improbabile, visto che in quel caso l’area mostrava a zone non coperte da persone), il numero non può essere reale.

