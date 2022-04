Mariana di Mariupol spiazza Mario Giordano a ‘Fuori dal coro’ sul battaglione Azov

Ci sono risposte decisamente interessanti, da parte di Mariana di Mariupol durante l’intervista di Mario Giordano per ‘Fuori dal coro’. Partiamo da una considerazione sul suo nome, visto che in trasmissione viene presentata come Mariana Vishegirskaya, mentre al momento dell’attacco all’ospedale pediatrico della città ucraina l’abbiamo conosciuta come Marianna Podgurskaya. Per ora, sotto questo punto di vista, resta un certo mistero, probabilmente legato al cognome del compagno e al modo corretto in cui debba essere scritto il suo nome in lingua originale.

Mariana di Mariupol fornisce risposte interessanti per Mario Giordano a ‘Fuori dal coro’

Detto questo, ci sono alcuni feedback molto interessanti che arrivano da Mariana di Mariupol, in seguito alle domande incalzanti di Mario Giordano a Fuori dal coro. Si torna, dunque, a considerazioni che abbiamo fatto giorni fa, con altre ricerche a proposito della vicenda che ha visto protagonista la nota influencer ucraina. Proviamo ad analizzare più da vicino i principali punti toccati dalla ragazza, durante i dieci minuti di collegamento con la trasmissione di Rete 4.

Come si nota attraverso il video originale dell’intervista di Mario Giordano a Mariana di Mariupol, in relazione alla puntata di Fuori dal coro del 12 aprile, abbiamo due elementi di discussione chiariti. Il primo si riferisce al fatto che la ragazza non sia certo un attrice, avendo spiegato chiaramente le ragioni per le quali riusciva a muoversi con una certa disinvoltura tra le macerie, nonostante abbia partorito pochi giorni dopo lo scatto diventato virale in tutto il mondo.

Ancora, Mariana di Mariupol ha confermato a Mario Giordano che nella struttura in cui si trovava non era presente il battaglione Azov, al contrario di quanto sostenuto da coloro che sostengono tesi filorusse sull’accaduto. Ha anche fatto presente di non sapere se l’attacco sia stato russo o ucraino, per il semplice motivo che dal rumore delle bombe era impossibile risalirci.

