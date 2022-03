Frettoloso definire Marianna Podgurskaya attrice ucraina all’ospedale pediatrico di Mariupol

Non ci sono i presupposti per definire Marianna Podgurskaya come una semplice attrice ucraina incinta, portata all’ospedale pediatrico di Mariupol dopo il bombardamento di ieri per rafforzare la propaganda contro la Russia. Abbiamo già parlato a più riprese dell’attacco di ieri, evidenziando come non ci siano fonti a sostegno delle tesi russe, secondo cui all’interno della struttura ci fossero unità militari ucraine filonaziste. Non si tratta delle classiche versioni a confronto, ma di elementi che fanno propendere la bilancia nettamente verso un lato rispetto all’altro.

Perché sbaglia chi definisce Marianna Podgurskaya attrice incinta all’ospedale pediatrico di Mariupol

Andiamo per gradi. Dichiamo che definire Marianna Podgurskaya attrice incinta collocata appositamente all’ospedale pediatrico di Mariupol. In primis, parliamo di una blogger, come si percepisce dall’apposito profilo Instagram, che è solita testare prodotti di bellezza. Alcuni negazionisti del conflitto, seguendo la propaganda russa, ritengono al contrario che la ragazza, oltre a non essere in dolce attesa, sia stata portato sul luogo del bombardamento “a cose fatte”. Con il chiaro intento di commuovere il mondo.

Come sottolinea Il Corriere della Sera, però, le foto che ritraggono Marianna Podgurskaya ferita, mentre esce dall’ospedale pediatrico di Mariupol, sono state scattate da Associated press. Qualora la cosa non fosse chiara, stiamo parlando di una delle più autorevoli agenzie di stampa al mondo. Ovviamente in prima linea nel conflitto tra Russia ed Ucraina.

Dunque, in questo caso l’unica cosa da fare è bilanciare le fonti. Da un lato, in Russia, si afferma che l’ospedale pediatrico di Mariupol fosse un covo nazista di militari ucraini, con zero prove a supporto. A partire da queste teorie, in tanti (anche in Italia) si stanno scagliando contro Marianna Podgurskaya, senza conoscerne il profilo viste le etichette che vengono a lei associate. Il tweet sul tema dell’Ambasciata russa nel Regno Unito è stato rimosso dal social network.

Dall’altro, aggiungiamo che lo scatto di Marianna Podgurskaya sia opera di Evgeniy Maloletka. Stiamo parlando di un fotografo freelance, pluripremiato, i cui scatti sono stati pubblicati da Bbc, Nbc e da diversi media internazionali che fanno di lui uno tra gli addetti ai lavori più autorevoli in questo campo. Il profilo della ragazza, infine, ci dice che fosse evidentemente incinta ancor prima dello scoppio della guerra. Al contempo, la foto che trovate su Twitter ci mostra un’altra ragazza ferita e non la blogger (abbigliamento differente e taglio più superficiale)

