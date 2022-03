Bombardamento ospedale pediatrico di Mariupol fake e con attori: smentiamo i soliti noti

La guerra in Ucraina è testimoniata da immagini e video davvero devastanti che lasciano un profondo dolore in tutti noi e senza dubbio quelle riguardanti il bombardamento all’ospedale pediatrico di Mariupol sono state le più sconvolgenti. Eppure sul web stanno circolando diverse notizie che parlano di complotto e fake, ossia che quanto accaduto nella giornata di ieri a Mariupol sia stata in realtà una messinscena da parte di attori. Come se non bastassero anche altre testimonianze che arrivano dal luogo dell’attacco.

Bombardamento ospedale pediatrico di Mariupol fake e con ingaggio di attori secondo gli analfabeti funzionali

Dopo il primo approfondimento di ieri, torniamo su questa triste vicenda. Dunque, è stata messa in dubbio la veridicità dell’attacco all’ospedale pediatrico di Mariupol, con il proliferare sul web di teorie complottiste a riguardo. Secondo queste strampalate teorie tutte le persone che sono state immortalate in quel momento di estremo dolore, sono in realtà attori. Questo perché i dipendenti ed i vari pazienti erano già stati evacuati dall’edificio bombardato.

Bisogna purtroppo specificare come le immagini di distruzione dell’ospedale di Mariupol siano vere, mentre la bufala riguarda il complotto che si è scatenato su questa tragedia. Esistono centinaia di reporter che ogni giorno rischiano la vita trovandosi sul luogo di guerra e provengono da ogni parte del mondo solo per testimoniare la crudeltà di una guerra ingiusta. I feriti ed i morti in Ucraina sono reali, non è finzione, non si tratta di attori e ci sono i media che ogni giorno lo testimoniano.

Nel caso delle immagini provenienti da Mariupol bisogna ringraziare l’Associated Press coi suoi contributi. Perché allora si è creata questa teoria del complotto sull’ospedale pediatrico di Mariupol? A detta di alcuni l’ospedale non è stato assolutamente bombardato ed hanno iniziato a diffondere sui social network le immagini di un edificio per testimoniare ciò.

Il punto è che tale edificio non corrisponde assolutamente a quello dell’ospedale in questione. Si si tratta di due strutture totalmente diverse, come è stato evidenziato da David Puente su Twitter tramite un thread. Purtroppo anche in Italia alcuni utenti hanno creduto alla teoria del complotto, ma come testimoniato da fonti certe non si parla purtroppo di finzione, le immagini di totale distruzione sono reali.

Eppure, si parla ancora di bombardamento all’ospedale pediatrico di Mariupol fake. Al netto delle smentite che si trattasse di un deposito armi del battaglione Azov.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.