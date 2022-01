Marco Melandri positivo di proposito: l’audio mandato a Giletti e la sua versione

Arriva un nuovo capitolo a proposito di Marco Melandri, che a suo dire sarebbe diventato positivo appositamente per evitare il vaccino e, al contempo, ottenere il green pass che gli serve per lavorare. Una storia molto delicata, che abbiamo iniziato a trattare nei giorni scorsi in merito ad alcuni sponsor che si sarebbero allontanati dal motociclista, una volta appresa la sua decisione. Un approccio NoVax, dunque, che ha scatenato forti polemiche sul web, soprattutto da parte di coloro che a causa del Covid hanno perso qualcuno.

Marco Melandri positivo di proposito: la smentita tramite un audio mandato a Giletti

Probabilmente neanche lo stesso Marco Melandri si sarebbe aspettato tutto questo clamore mediatico, dopo aver pubblicato una storia su Instagram in cui, a conti fatti, aveva confessato di essere diventato positivo di proposito. Visto il delicato momento storico che stiamo vivendo, è naturale che qualcuno potesse prendersela per parole simili. Non a caso, oltre al discorso degli sponsor, tantissimi follower del motociclista hanno cambiato rapidamente opinione su di lui.

Sul sito di LA7 è possibile recuperare un altro contributo, utile per far luce su questa vicenda. Nella serata di mercoledì, infatti, Marco Melandri è stato ospite di Giletti, ribadendo che la famosa frase sull’essere diventato positivo di proposito fosse ironica. Questo, però, non è bastato per limitare l’ondata di critiche nei suoi confronti. Nel tentativo di smentire questa ricostruzione, il diretto interessato ha inviato al conduttore un messaggio audio.

Si tratta del vocale spedito dal papà di un ragazzo con cui Marco Melandri era stato a contatto durante le festività di Natale. Ragazzo poi risultato positivo. Il messaggio audio in questione, mandato in onda da Giletti su LA7, a suo dire dimostrerebbe che in realtà non abbia beccato il Covid di proposito. Una nuova versione dei fatti, che per completezza d’informazione vi dovevamo questo giovedì.

