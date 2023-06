Mara Venier lascia Domenica In dopo il lutto per il genero: ancora voci frettolose

Tornano notizie prive di fonti a proposito, da parte di coloro pronti a scommettere che Maria Venier lascia Domenica In. Una decisione che sarebbe stata rafforzata anche dal recente lutto per la perdita del genero, ovvero il compagno di sua figlia. Sono state spese tante parole a proposito di Pier Francesco Forleo, soprattutto per rispondere a coloro che ipotizzavano il solito malore improvviso dovuto al vaccino Covid, dietro l’annuncio della sua scomparsa. Rumors che abbiamo prontamente smentito con un altro articolo pubblicato nella giornata di ieri.

Maria Venier lascia Domenica In anche per il lutto vissuto con il genero: voci senza fonti

A prescindere da tutto, sono insistenti le voci secondo cui Mara Venier lascia Domenica In. Come riportato da alcuni addetti ai lavori, è stata lei stessa ad alimentare le indiscrezioni la scorsa settimana durante l’intervista a Teo Teocoli, lasciando intendere di non essere certa di trovarsi ancora in quella posizione in vista della nuova edizione della trasmissione. In passato, concedendosi alla stampa, aveva anche affermato di iniziare ad essere stanca, visto che un programma del genere assorbe buona parte delle sue energie.

Insomma, i sospetti ci sono tutti e nessuno al momento può escludere che quella di oggi 11 giugno possa essere effettivamente l’ultima puntata con Mara Venier alla conduzione di Domenica In. Quello che appare forzato, tuttavia, è il voler necessariamente associare una possibile decisione professionale, con la presentatrice eventualmente spostata su altri progetti meno “pesanti”, rispetto al lutto che l’ha colpita di recente a proposito della scomparsa del genero.

Staremo a vedere se nelle prossime ore arriveranno ulteriori annunci, ma al momento titolare con “Mara Venier lascia Domenica In” è quantomeno frettoloso. Se a questo si aggiunge la citazione della morte del genero, allora si diventa anche poco rispettosi nei confronti di una famiglia che sta vivendo un momento difficile dal punto di vista emotivo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.