Come è morto il genero di Mara Venier: la malattia di Pier Francesco Forleo smentisce i No Tutto

Vi dovevamo un aggiornamento sul quesito “come è morto il genero di Mara Venier“, visto che sono state dette fin troppe cose sulla malattia di Pier Francesco Forleo. Come anticipato ieri con un primo approfondimento a tema, sui social hanno preso piede immediatamente le indiscrezioni dei NoVax, convinti che l’uomo non sia sopravvissuto ad un malore improvviso legato al vaccino Covid. Si tratta di un tormentone che dobbiamo fronteggiare spesso e volentieri quando viene a mancare un personaggio più o meno noto.

Come è morto il genero di Mara Venier: ulteriori chiarimenti sulla malattia di Pier Francesco Forleo

Quali sono i punti da mettere a fuoco oggi sulla domanda “come è morto il genero di Mara Venier”? Il post della nota conduttrice e quel riferimento al fatto che tutto sia avvenuto troppo in fretta risultava già molto chiaro. Un chiaro riferimento alla malattia di Pier Francesco Forleo, con un brutto male scoperto non molto tempo fa ed in grado di portarselo via in un arco temporale decisamente ristretto. Una versione che a conti fatti smentisce qualsiasi teoria alimentata in queste ore dai “No Tutto“.

La tesi del brutto male, ovvero di un tumore ad oggi non specificato, è stata confermata anche da Il Messaggero. Sperando che questi contributi possano in qualche modo frenare i soliti post poco rispettosi per una famiglia che sta vivendo in queste ore un lutto. A conti fatti, è proprio questo che colpisce ogni volta che avviene qualcosa del genere, con le proprie convizioni che vengono anteposte a qualsiasi prova ed alla necessità di tutelare la privacy di persone che affrontano un momento emotivamente complicato.

Sappiamo qualcosina in più sul tema “come è morto il genero di Mara Venier”, ma più in generale la malattia di Pier Francesco Forleo dovrebbe insegnare ai NoVax di essere maggiormente prudenti in circostanze simili.

