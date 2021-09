Manifesti no vax a Lecco: denunciata e sanzionata una coppia

Affiggevano manifesti no vax a Lecco, per questo sono stati denunciati e sanzionati. L’episodio si è verificato nella notte del 2 settembre in piazza Garibaldi. Nei manifesti messaggi ad effetto, da “terapie geniche” a “manipolazione di massa”, il tutto affisso sui pilastri dell’istituto bancario che fa capolino proprio sulla piazza nella quale la coppia è stata sorpresa.

Lecco Notizie scrive che un abitante aveva segnalato una coppia che aveva appena affisso manifesti in piazza Garibaldi, a Lecco. La polizia era intervenuta sul posto e aveva preso visione dei manifesti presenti sui pilastri dell’istituto bancario. “Non vaccini ma terapie geniche, pirateria biologica, riprogettazione cellulare, ingegneria genetica. Sperimentazione e manipolazione di massa”. E ancora: “Guerre, razzismo e sperimentazioni su bambini e bambine in Africa, India e Sudamerica. Il vero volto delle multinazionali del farmaco”.

Gli stessi manifesti erano stati segnalati pure nella via Cavour, e proprio lì gli agenti hanno notato due persone, un uomo e una donna, che cercavano di allontanarsi. I due erano vestiti in abiti scuri e celavano parzialmente il volto, lui con un foulard e lei con una mascherina. Gli uomini della Volante hanno dunque fermato i due sospetti, che avevano mani e abiti imbrattati di colla. All’interno dei loro zaini c’erano 100 volantini dello stesso tipo di quelli appena affissi. Gli agenti hanno proceduto all’identificazione.

Il ragazzo, M.O. di 27 anni, è risultato avere dei precedenti di polizia. La ragazza insieme a lui, M.S., ha 20 anni. I due sono stati denunciati per “pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico” e sanzionati per “distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni”.

