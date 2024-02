Mangiate quello che volete a Pasqua: frasi di Papa Francesco su Quaresima 2024 senza fonti

Riecco il virgolettato con “mangiate quello che volete a Pasqua”, in relazione a frasi di Papa Francesco su Quaresima 2024 senza fonti. Con l’arrivo del Carnevale, ecco che inizia anche il periodo che ci prepara alla Pasqua e per molti cristiani arriva quel momento dell’anno in cui si pratica il digiuno e non si mangia la carne. A tal proposito, come di consueto, emergono notizie false che riguardano il Papa e che ritornano in auge proprio durante il periodo della Quaresima.

Torna “mangiate quello che volete a Pasqua”: ancora frasi di Papa Francesco su Quaresima 2024 prive di fonti

Oggi, come riportato in passato, un’uscita senza fonte quella del Pontefice. Su Facebook sta circolando un discorso del Pontefice Papa Francesco in cui invita i fedeli a mangiare quello che si vuole durante il periodo pasquale. Chi segue alla lettera le tradizioni della religione cristiana sa che durante il mercoledì delle ceneri non bisogna consumare la carne, anzi si dovrebbe addirittura digiunare, poi per tutto il periodo della Quaresima ogni venerdì è vietato mangiare la carne.

Stando a questa notizia fatta circolare su Facebook, in realtà è una catena che emerge sempre in questo periodo dell’anno, Papa Francesco avrebbe invece invitato i fedeli a mangiare quello che vogliono a Pasqua, non rispettando quanto proviene dalla tradizione cristiana. Secondo questo fantomatico discorso di Papa Francesco ogni cristiano è libero di mangiare quello che vuole a Pasqua, perché il sacrificio non è nello stomaco, bensì nel cuore.

Il virgolettato di Papa Francesco poi continua dicendo come molti cristiani si astengano dal mangiare la carne, ma non parlano con i loro fratelli o familiari. Ovviamente non esiste alcuna fonte che attesti come tale discorso di Papa Francesco sul digiuno pasquale sia reale.

Eppure è una notizia che si diffonde ormai con un certo tempismo durante il periodo della Quaresima, con diversi credenti che la condividono su Facebook. Questo discorso di Papa Francesco però non è mai stato fatto, non emergono notizie reali che sia avvenuto, ma invece tanti utenti pensano che sia vero. Fate quindi attenzione come sempre a ciò che si condivide sui social, soprattutto se non si hanno fonti certe, perché si rischia di diffondere notizie false.

Dunque, non è dimostrabile che le frasi con “mangiate quello che volete a Pasqua” si possano attribuire a Papa Francesco su Quaresima 2024.

