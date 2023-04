Discorso e frasi di Papa Francesco su carne e ‘mangiare quello che volete a Pasqua’ senza fonti

Sta girando una catena assolutamente priva di fonti, in merito a discorso e frasi di Papa Francesco focalizzate sul consumo di carne, oltre al “mangiare quello che volete a Pasqua”. Occorre in primo luogo chiarire l’utilizzo del tag che abbiamo scelto per il nostro articolo di oggi, in quanto non abbiamo la certezza totale della bufala. Un forte sospetto sì, però, in quanto non abbiamo individuato alcuna fonte con la quale sia possibile attribuire un virgolettato del genere al Pontefice.

Chiarimenti su discorso e frasi di Papa Francesco a proposito della carne e sul ‘mangiare quello che volete a Pasqua’

Come se non bastassero le fake news relative alle sue condizioni di salute, come abbiamo avuto modo di constatare nei giorni scorsi tramite altri approfondimenti sul nostro sito, in occasione di Pasqua bisogna dunque focalizzarsi su altri aspetti. Per farvela breve, mai come oggi sono necessarie precisazioni a proposito del discorso e frasi di Papa Francesco su carne e ‘mangiare quello che volete a Pasqua’.

Già, perché la catena che parte coi “novantadue minuti di applausi” da destinare al Pontefice, con tanto di citazione fantozziana, a conti fatti è senza fonti. Siate molto scettici, in buona sostanza, nel caso in cui dovesse capitare di imbattervi in un post virale su Facebook, che inizia in questo modo: “Mangiate quello che volete a Pasqua, il sacrificio non è nello stomaco, ma nel cuore. Si astengono dal mangiare carne, ma non parlano con i loro fratelli o familiari“.

Non è la prima volta che ci imbattiamo in una questione del genere a proposito del Pontefice. Oggi, nonosante i nostri sforzi, non abbiamo trovato uno straccio di fonte utile per confermare il fantomatico discorso e frasi di Papa Francesco a proposito di carne e ‘mangiare quello che volete a Pasqua’, in relazione ai contenuti che girano su Facebook.

