Malinteso sul premio assegnato a Barbara Balanzoni da Universum Academy Switzerland

Ci sono alcuni chiarimenti da fare a proposito del premio che a maggio verrà consegnato a Barbara Balanzoni direttamente da Universum Academy Switzerland. A detta di alcuni, una scelta che stride con la sua attuale situazione disciplinare, in riferimento alla sospensione dell’Ordine dei Medici di Venezia che abbiamo trattato sul nostro sito non molto tempo fa. Partiamo dal presupposto che tramite l’articolo odierno non abbiamo alcuna intenzione di sminuire il riconoscimento in questione o l’associazione che lo promuove.

Precisazioni sul premio a Barbara Balanzoni da Universum Academy Switzerland

Tutto nasce da un tweet pubblicato dalla stessa Barbara Balanzoni, che a conti fatti conferma la convocazione per la consegna da parte di Universum Academy Switzerland. Al contrario di quello che si dice nei commenti al post tra i suoi sostenitori, il premio in questione non ha valenza scientifica. O meglio, l’ente che lo ha concepito non è ufficialmente riconosciuta dalla comunità scientifica e medica. Ribadiamo, senza voler in alcun modo sminuire l’evento.

Ancora, per contestualizzare meglio il premio che verrà consegnato a Barbara Balanzoni a maggio, è possibile riagganciarsi ad un approfondimento del sito L’Opinionista. Nello specifico, viene riportato che Universum Academy Switzerland sia una Ong costituita nel 1990 a Bellinzona. Al contempo, risulta iscritta al Registro delle Organizzazioni non governative presso le Nazioni Unite.

Lo scopo di Universum Academy Switzerland, che nasce come associazione internazionale senza scopi di lucro, è la promozione della Cultura, della Storia e delle Tradizioni dei Popoli. Dunque, se da un lato possiamo confermare la decisione di premiare Barbara Balanzoni, grazie anche ad un post disponibile su Facebook, allo stesso tempo è opportuno chiarire alcuni concetti sul riconoscimento, almeno per quanto riguarda questioni prettamente scientifiche. In questo modo, infatti, tutti avranno un elemento di valutazione in più dopo l’annuncio dato dalla diretta interessata nel corso delle ultime ore.

