Barbara Balanzoni sospesa dall’Ordine dei Medici per tutto il 2022: reazione poco pacata

Abbiamo conferme, in queste ore, sul fatto che Barbara Balanzoni sia stata sospesa per tutto il 2022. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni in merito da parte di utenti curiosi di capire se uno screenshot fosse autentico, in seguito a quanto riportato la scorsa settimana sul nostro sito. Ecco perché abbiamo ripreso l’argomento, in modo da capire alcune dinamiche su quanto avvenuto alla dottoressa specializzata anestetista, che nel corso degli ultimi come riportato in diverse circostanze è diventata punto di riferimento per il mondo NoVax.

Barbara Balanzoni sospesa dall’Ordine dei Medici fino al 31 dicembre 2022

Cosa è accaduto negli ultimi giorni? Per farvela breve, Barbara Balanzoni è stata ufficialmente sospesa dall’Ordine dei Medici fino al prossimo 31 dicembre 2022. Violazioni reiterate dei regolamenti imposti proprio dall’Ordine di Venezia, al di là evidentemente della sua scelta di schierarsi contro il vaccino Covid. Viste le normative attuali, infatti, non potrebbe esercitare la professione. Non abbiamo prove in nostro possesso che dimostrino il contrario, ma stando a quanto dichiarato da lei stessa su Twitter, pare stia ancora lavorando.

In quale ambito specifico non è dato saperlo. Di sicuro Barbara Balanzoni resta personaggio molto discusso. L’autenticità della sospensione prorogata fino a fine 2022 arriva dalla diretta interessata, che come al solito ha reso pubbliche documentazioni private che le sono state recapitate dall’Ordine dei Medici di Venezia. A questa decisione, poi, si aggiunge una nuova convocazione prevista a maggio. L’orario ha fatto molto discutere, visto che dovrà presentarsi al cospetto dalla Commissione alle 21.

C’è chi parla di possibile radiazione, viste le sue continue esternazioni contro i vertici sanitari e politici in Italia. Al momento non è dato sapere quale sarà il destino di Barbara Balanzoni, a prescindere dal fatto che si possa essere a sostegno delle sue tesi o meno. Resta il post con il quale ha confermato che sarà sospesa fino al 31 dicembre 2022. Consultandolo, si prenderà atto della poco pacata reazione della dottoressa.

