Malintesi su SpJockey morto: quando l’ultimo messaggio di ‘espi giochi’ e caso Technoblade

Un ulteriore aggiornamento sul caso “SpJockey morto”. Già in mattinata, con un altro articolo, abbiamo provato a gettare acqua sul fuoco e se da un lato i tag dei nostri articoli non possono essere definitivi con “bufala” o “notizia vera”, non avendo un riscontro recentissimo del diretto interessato, qualche altro elemento di analisi da sottoporvi ci sarebbe. Già, perché tra la confusione che in tanti stanno facendo su “espi giochi” ed il caso di Technoblade (lui sì passato effettivamente a miglior vita), basta davvero poco e si commettono grossi errori.

Altri elementi di analisi sulle voci riguardanti SpJockey morto: a quando risale l’ultimo messaggio di ‘espi giochi’ e vicenda Technoblade

Quali sono i fattori da considerare oggi 7 luglio? Se nel nostro titolo parliamo di malintesi inerenti la vicenda di SpJockey morto è perché su TikTok in tanti stanno facendo confusione con la notizia del decesso di uno youtuber durante il mese di luglio. Come lui, fortemente legato al mondo Minecraft. Stiamo parlando del caso Technoblade, a maggior ragione perché chi sta alimentando l’indiscrezione del giorno parla di una malattia (il cancro), che esattamente dodici mesi fa è risultata fatale per lo stesso Technoblade.

Insomma, si ha la forte sensazione che qualche fan di SpJockey, leggendo titoli relativi al decesso di Technoblade, in cui si parla di youtuber generico connesso a Minecraft, aggiungendo la superficialità nel non cogliere la tempistica (luglio 2022, non luglio 2023), abbia inopportunamente diffuso rumors su SpJockey morto. Solo un’ipotesi quella che vi proponiamo, ma resta il fatto che sul noto youtuber italiano non ci siano notizie ufficiali ed accertate utili per confermare la presunta dipartita.

In sostanza, oltre ad invitare tutti alla massima prudenza, ma anche a non alimentare annunci su SpJockey morto (ancora oggi, in tanti lo chiamano “espi giochi), vi rimandiamo al suo ultimo messaggio di due mesi fa in un commento su YouTube: “Ciao ragazzi, scusateci per l’attesa ma tra poco e con un po’ di pazienza, dopo molti problemi tecnici e di organizzazione, i video torneranno ad essere piú frequenti! Grazie a tutti voi che continuate a seguirci e nel frattempo godetevi questa fuga dal Gigachad gigante“.

Ricapitolando, l’assenza di “espi giochi” da YouTube era stata in qualche modo preannunciata e spiegata. Quanto riportato rappresenta una risposta a chi parla di SpJockey morto, senza avere riscontri certi tra le mani. Magari facendo confusione con la storia di TechnoBlade.

