Mai confermate le voci sulla malattia di Gigi Riva e sul Parkinson

Stanno circolando da giorni alcune voci sulla fantomatica malattia di Gigi Riva. Complici alcune interviste rilasciate dal diretto interessato, che durante la sua carriera sia da calciatore di altissimo profilo, sia da dirigente, pare non sia mai stato particolarmente propenso ad interfacciarsi coi Media, ogni sua parola pesa moltissimo. A tal proposito, qualcuno ha tirato fuori la storia secondo cui l’esistenza del sardo sarebbe fortemente limitata dal Parkinson.

Chiarimenti vari sulle voci riguardanti la malattia di Gigi Riva ed il Parkinson

Una storia che, almeno in parte, richiama quella che abbiamo trattato la scorsa settimana con Luca Carboni. Anche se con il cantante qualcuno arrivò addirittura a parlare della sua morte. Quanto alla malattia di Gigi Riva, possiamo soltanto dire che non ci sia alcune fonte dietro coloro che temono per la sua salute. Anche sul Parkinson, poi, non ci sono riferimenti chiari in grado di sgombrare il campo da ogni dubbio. Insomma, ci sono buone ragioni per smentire quanto venuto a galla proprio negli ultimi tempi.

Come se non bastasse, citando una malattia di Gigi Riva che in realtà non esiste (o, quantomeno, nessuno ne ha mai parlato pubblicamente), i NoVax non hanno perso occasione per criticarlo aspramente. Già, perché in passato l’ex calciatore aveva non solo confermato di aver fatto la terza dose del vaccino Covid, ma anche di non comprendere tutti quelli che lo hanno rifiutato, considerando i tanti morti dovuti alla pandemia. Insomma, c’è enorme confusione in queste ore sui social, al punto da indurci ad intervenire.

Non c’è alcun motivo che renda giustificabile la citazione della fantomatica malattia di Gigi Riva. Al contempo, nessuno a lui vicino ha mai parlato di Parkinson, ragion per cui le indiscrezioni dell’ultimo periodo rientrano in tutto e per tutto sotto la voce “aria fritta“.

