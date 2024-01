Astrofisica, aviatrice, cintura nera di arti marziali: non stiamo parlando di Buckaroo Banzai, grintoso e improbabile eroe del film del 1984 “Le avventure di Buckaroo Banzai nella quarta dimensione“, ma di Madison Marsh, la persona che tra tutte al mondo sembra avvicinarsi alla stupefacente vita dell’incredibile eroe.

Ma non per il piccolo e grande schermo, e dimostrandoci, cosa di questi tempi sin troppo importanti che dietro ogni persona c’è una vita che non potete dire di aver conosciuto.

Madison Marsh: una miss da record negli USA

Cintura nera di taekwondo, già Miss Colorado, Madison Marsh è secondo tenente nell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti, obiettivo raggiunto inseguendo il sogno dello spazio coltivato quando da bambina fu inviata allo “Space Camp” della NASA dai genitori, tra cui l’amata madre, morta di cancro al pancreas cinque anni fa dopo una malattia fulminante.

Eclettica nel suo percorso di studi, come l’eroe al maschile che sembra incarnare al femminile, ha fatto seguire ad una laurea in astrofisica un Master in Politiche Pubbliche che sta conseguendo.

Fondatrice nel 2019 della Whitney Marsh Foundation in onore di sua madre, per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro, ha infine deciso di dividersi tra il servizio militare e la carriera di regina di bellezza.

“Quando metto l’uniforme, rappresento il mio Paese. Quando metto la corona rappresento la mia comunità”, è stata una delle sue dichiarazioni all’Harvard Crimson.

La nuova Miss USA, precedentemente Miss Colorado ci ricorda inoltre che “Non è tutto superficiale. Ci sono giovani donne talentuose, appassionate e che parlano bene, con alcuni dei migliori curricula che abbia mai visto”.

La Regina di bellezza media come una persona frivola dai discorsi stereotipati e tutta apparenza?

Non Madison Marsh: e Buckaroo Banzai, dal mondo del cinema e dalla sua citazione nel moderno Ready Player One, approverebbe.

