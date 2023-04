Lutto a ‘Ballando con le stelle’ e salta l’edizione 2023: soliti titoli evitabili

Non potevano mancare certo i titoli acchiappaclick da parte dei soliti noti, a proposito del presunto lutto a ‘Ballando con le stelle’. Come se non bastassero i titoli gonfiati del passato su Selvaggia Lucarelli, come abbiamo avuto modo di constatare sul nostro sito con altri approfondimenti in merito che hanno messo in discussione il futuro della collaborazione tra le due parti, oggi 25 aprile tocca concentrarsi su altri aspetti. Del resto, parliamo sempre di una trasmissione molto apprezzata dal pubblico italiano.

Chiarimenti sul lutto a ‘Ballando con le stelle’ con edizione 2023 saltata: i soliti titoli di cui faremmo a meno

Come stanno le cose? Effettivamente, parlare di lutto a ‘Ballando con le stelle’ non è del tutto inappropriato, ma alcune redazioni con furbizia evitano di specificare che la perdita non riguardi la versione italiana del programma in onda sui canali RAI. Anzi, il modo in cui sono impostati determinati titoli lasciano intendere che potrebbe addirittura saltare l’edizione 2023 alla luce degli ultimi risvolti. Le cose non stanno così, visto che siamo al cospetto dei soliti titoli evitabili.

A lasciarci è stato in realtà Len Goodman, che non ha nulla a che vedere con la trasmissione condotta da Milly Carlucci nel nostro Paese. Chi parla di lutto a ‘Ballando con le stelle’, con rischio di edizione 2023 sospesa, punta soltanto ad attirare qualche click in più oggi. Ecco perché parliamo dei soliti titoli evitabili, in quanto il personaggio che trovate nella foto sopra non è noto al pubblico italiano. Ovviamente dispiace per la sua dipartita, ma questo è un chiaro caso di titolo acchiappaclick.

Ricapitolando, il lutto a ‘Ballando con le stelle’ non riguarda i vari Zazzaroni, Lucarelli e Carlucci, tanto per citare qualche personaggio di peso. Allo stesso tempo, non salta l’edizione 2023. Questo deve essere chiaro dopo la notizia sulla morte di Len Goodman.

