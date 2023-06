L’uso della vernice rosa nel film Barbie ha portato a una carenza globale? No, facciamo chiarezza

Secondo gli autori di TML, l’impiego della vernice rosa nel film Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie nei panni del celebre personaggio della Mattel avrebbe portato ad una carenza globale.

Il film uscirà nelle sale il 21 luglio 2023 distribuito da Warner Bros, e se osserviamo il trailer già consultabile online possiamo notare che, in effetti, il colore rosa è piuttosto dominante.

La presunta carenza globale di vernice rosa dopo il film Barbie

Tale affermazione arriva da Sarah Greenwood, sceneggiatrice di Barbie, che in un’intervista per Architectural Digest ha detto:

La costruzione, osserva Greenwood, ha causato una corsa internazionale alla tonalità fluorescente della vernice Rosco. “Il mondo”, ride, “ha finito il rosa“.

Un’affermazione ripresa anche in Italia da Wired e Vanity Fair che, almeno nei titoli, lasciano intendere che realmente la realizzazione del live action avrebbe provocato una carenza globale di vernice rosa. Come ricostruiscono su NPR, tuttavia, le cose sono andate diversamente.

Nessuna carenza globale: parla l’azienda fornitrice Rosco

Non una carenza globale, bensì una fornitura da parte di un’azienda che già presentava problemi in termini di quantità a disposizione.

Lo ha precisato la vicepresidente commerciale Lauren Proud al Los Angeles Times: “Non so cosa vogliano rivendicare – dice – hanno usato tutta la vernice che avevamo. C’era carenza e abbiamo fornito loro tutto ciò che potevamo”.

Le vernici distribuite da Rosco hanno subito un netto calo nelle vendite e nelle forniture durante la pandemia, una situazione che non è certo migliorata nel 2021 quando il Texas ha subito una disastrosa ondata di gelo. Nel gennaio 2023 il direttore della divisione Live Entertainment della Rosco ha riferito, a proposito del disastro in Texas:

È stata distrutta gran parte della chimica che entra nelle vernici, che si tratti di vernici per scenografie o pitture domestiche, e adesivi. Quindi, stiamo parlando di milioni di litri di scorte. A peggiorare le cose, anche l’attrezzatura necessaria per rifornire quella scorta è stata danneggiata.

Conclusioni

Nessuna carenza globale di vernice rosa provocata dal film Barbie: solo un fondo dato alle scorte della ditta Rosco specializzata in forniture cinematografiche, un’azienda che già disponeva di una quantità esigua di prodotti per via della pandemia e dell’ondata di freddo del Texas.

