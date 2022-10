L’orfanotrofio di Kiev colpito da un drone russo non è l’orfanotrofio di Kiev

L’orfanotrofio di Kiev colpito da un drone russo non è l’orfanotrofio di Kiev, e potremmo anche chiudere il fact checking qui. Perché in tempo di guerra, abbiamo sempre detto, si cade spesso nella tentazione di postare contenuti “forti” ma viralizzabili anziché i contenuti reali.

Un contenuto scioccante porta più click e suscita più click: come abbiamo visto per il “video del padre che danza sulla tomba della figlia”, preso da una fiction e legato erroneamente ai fatti in Iran.

Possiamo quindi ora esaminare la segnalazione ricevuta

Ovviamente non può essere l’orfanotrofio di Kiev perché è la Torre 7 del World Trade Center, ritratta durante l’attentato alle Torri Gemelle dell’Undici Settembre 2001.

Sappiamo dell’intensificarsi della campagna di bombardamenti della Russia contro l’Ucraina, ma non ci sono tracce del bombardamento di un orfanotrofio. Anche se dobbiamo ammettere che presentare la notizia così suscita più like, anche in caso di smentita, provoca interazioni tra smentitori e condivisori.

Cosa che alla fine danneggia la ricerca della verità sui fatti.

Della vicenda si sono anche occupati i colleghi di Facta.

