Lo Zoo 105 ingiustamente accusato di istigazione al suicidio via social, ma ci pensa Marco Mazzoli a rispondere

“Salatissima multa per lo Zoo di 105”, riporta il lancio social di un articolo del Fatto Quotidiano.

Lancio che ai diretti interessati non è andato giù, ed infatti hanno affidato ai Social una aspra replica

Effettivamente possiamo confermare l’entità di una multa di 125mila euro (e non come erronamente indicato nel lancio di 250mila), con l’ente che ha

“accertato la violazione dell’art. 34, comma 2, del Tusmar che vieta di trasmettere ‘programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14’. All’interno delle due puntate sanzionate, andate in onda alla fine del 2020, sono state pronunciate, in maniera continuativa e morbosa, allusioni sessuali, messaggi di intolleranza e sono state utilizzate espressioni volgari e denigratorie rivolte in particolar modo contro donne e omosessuali”.

Possiamo quindi opinare che donne e omosessuali sono effettivamente citati nel dispositivo, come oggetto delle parolacce soggetto della sanzione. Ma ci sono.

Quello che possiamo confermare è che il suicidio di Leone di Lernia non è a queste imputabile in quanto suicidio non era, bensì morte per un male incurabile.

Questo sì.

