Lo scontrino Restaurant Catanzaro non è da 235 euro: altra figuraccia dei leoni da tastiera

Noi l’avviso ve lo avevamo dato, ma ovviamente in tanti lo hanno ignorato, come stiamo osservando in queste ore a proposito dello scontrino emesso da Restaurant Catanzaro. Un conto apparentemente fuori mercato, con due pizze e due birre pagate più di 200 euro, che paradossalmente evidenzia quanto avevamo ragione con il nostro editoriale di alcuni giorni fa. No, non si tratta di un bel ristorantino calabrese, con titolari usciti fuori di senno. Con un minimo di analisi, lo avrebbero capito tutti evitando l’ennesimo check estivo per il nostro team.

Analizziamo lo scontrino Restaurant Catanzaro: non è da 235 euro, ennesima figuraccia degli indignati

Il post che gira su Facebook è lo stesso di sempre, con tanto di foto dello scontrino rilasciato da Restaurant Catanzaro e con commenti in successione utili per condannare il titolare. Si legge il nome del ristorante ed il numeretto accanto al totale. Nulla di più. Peccato che l’attività in questione non si trovi in Italia, ma a Marrakech, in Marocco. E questo fa tutta la differenza del mondo, in quanto la valuta di riferimento non è l’euro.

Cosa vuol dire questo? In Marocco si paga in Dirham e così quel valore fermo a “235” ci dice che in realtà i due turisti abbiano pagato in tutto “la bellezza di 21 euro”. Praticamente nulla rispetto agli standard italiani. Il fatto stesso che in tanti abbiamo commentato da indignati lo scontrino di Restaurant Catanzaro, dando per scontato che la pizzeria si trovasse in Italia e che, di conseguenza, il conto fosse di 235 euro, la dice lunga sul momento storico che stiamo vivendo con il turismo nel nostro Paese.

Vedere per credere i commenti che trovate qui di seguito. Già, perché il caso di Restaurant Catanzaro rappresenta solo uno dei tanti esempi estivi di superficialità degli utenti, spesso e volentieri pronti a sfogarsi senza approfondire, oppure senza ascoltare l'altra campana. E questo è un errore che in tanti commettono "a prescindere".

















