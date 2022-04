Lo scivolone di Nicolas Vaporidis che dà dell’uomo a Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi è andato di scena un battibecco piuttosto acceso tra Vladimir Luxuria, opinionista in studio, e Nicolas Vaporidis, concorrente di questa nuova edizione condotta sempre da Ilary Blasi. Tema iniziale del dibattito è stata l’eliminazione della coppia Russo, secondo Vladimir Luxuria la colpa in realtà è di Vaporidis che ha deciso di mandarli in nomination contro la coppia formata da Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro.

La brutta figura di Nicolas Vaporidis che dà dell’uomo a Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi

Si torna a parlare dell’attore, dunque, dopo l’approfondimento sulla sua malattia della scorsa settimana. Non si è fatta però attendere la spiegazione da parte di Vaporidis che era convinto come Clemente Russo e la moglie, persone che stima tantissimo, potessero battere proprio la coppia di Carmen ed Alessandro, per i quali invece non nutre nemmeno un po’ di rispetto e che ormai hanno tutti contro su L’isola dei famosi.

Aveva quindi pensato ad una strategia per farli fuori, ma in realtà non è andata a buon fine. Per Vladimir Luxuria invece Vaporidis aveva solo in mente di eliminare i coniugi Russo e le sue parole sono state solo delle scuse finte. Il dibattito però è diventato più acceso tra il concorrente de L’Isola dei famosi e l’opinionista in studio, quando Nicolas Vaporidis si è rivolto a Vladimir col maschile.

Invece di dire “cara Vladi”, ha detto “caro Vladi”, un lapsus che chiaramente non è piaciuto assolutamente all’opinionista che ha chiesto di portarle rispetto, visto come lui chieda altrettanto. Chiudendo in questo modo il discorso. Il pubblico immediatamente si è dimostrato solidale nei confronti di Vladimir Luxuria con un applauso, mentre Vaporidis cercava di ritornare sui suoi passi rivolgendosi al femminile all’opinionista, ma ormai la frittata è stata fatta.

L’attore e regista però ha continuato il suo discorso, dicendo che va bene anche prendersi gli applausi, ma è lei che deve portare rispetto. Insomma una diatriba iniziata per un semplice pensiero su una strategia di gioco e terminata nel peggior dei modi, con Nicolas Vaporidis che ha usato il maschile per parlare con Vladimir Luxuria stando al video originale.

