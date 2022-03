Nicolas Vaporidis soffre di demofobia: significato della malattia emersa all’Isola dei Famosi

Si parla molto in queste ore di Nicolas Vaporidis, attore riapparso nella serata di lunedì in quanto concorrente dell’Isola dei Famosi che soffre di demofobia. Dettaglio venuto a galla attraverso la sua partecipazione al reality, al punto che in tanti ora si chiedono quale sia il significato di questa patologia. Effettivamente, essendo abbastanza rara, in pochi sanno di cosa si tratti. Certo, la situazione non appare delicata come quella di Fedez, che abbiamo preso in esame nei giorni scorsi, ma è utile approfondirla per comprendere meglio l’argomento.

Nicolas Vaporidis ed il suo problema di demofobia: qual è il significato della malattia emersa durante l’Isola dei Famosi

Dunque, qual è il significato di demofobia? Il malessere che è venuto a galla con Nicolas Vaporidis in occasione della sua prima apparizione all’Isola dei Famosi aiuta a conoscere meglio un problema spesso sottovalutato e non affrontato. Anche da altri italiani. Sostanzialmente, consiste nella paura di ritrovarsi in luoghi affollati e, come potrete facilmente immaginare, per tante persone è diventato un problema insostenibile dopo lo scoppio della pandemia da Covid. Del disagio provato, poi, ha parlato non molto tempo fa il diretto interessato:

“Crescendo la nevrosi è peggiorata, non riesco proprio a stare alle feste o alle occasioni pericolose. La gente mi fa paura: soffro di demofobia. I miei amici sostengono che dovrei farmi curare”.

Il significato di demofobia lo troviamo anche all’interno dell’enciclopedia Treccani, con un chiaro riferimento al timore ossessivo per gli assembramenti. Certo, sarebbe importante comprendere a quali livelli sia giunta la malattia, se così può essere definita, in modo da rendersi conto se sia necessario un qualche tipo di trattamento.

Staremo a vedere se, nel corso della nuova edizione del reality “L’isola dei famosi“, verranno a galla ulteriori dettagli sulla demofobia di Nicolas Vaporidis. Soprattutto sul significato della malattia dal suo punto di vista.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.