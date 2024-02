Lo sai che Questione Di Sguardi di Paola Turci è una cover?

Forse no, non sai che Questione Di Sguardi di Paola Turci è una cover. Purista, non essere cattivo: una bella canzone resta una bella canzone, e la cantautrice romana con la sua versione ha saputo divulgare un bel brano statunitense che altrimenti nel mondo della musica italiana mainstream sarebbe rimasto ignoto a molti.

La versione di Paola Turci è stata inserita nell’album Mi Basta Il Paradiso pubblicato nel 2000, lo stesso che contiene il singolo Saluto L’Inverno con il quale la cantautrice conquista il quinto posto del Festival di Sanremo dello stesso anno.

Questione Di Sguardi di Paola Turci

Il significato di Questione Di Sguardi di Paola Turci è palese sin dal titolo: il brano racconta quella comunicazione non verbale che si percepisce tra due anime affini, anche sconosciute, che scoprono un’attrazione a partire dai gesti e dagli sguardi (appunto).

“Quando passa questa notte come un sogno passerai. Che domani è tardi, che adesso è sì”, un romantico carpe diem in cui due vite per una pura casualità si incontrano, con il narratore che fantastica su ciò che potrebbe succedere e su come il destino possa essere divertente, quando si mette a giocare.

Oggi Questione Di Sguardi di Paola Turci è una delle canzoni più richieste dal vivo. Quindi? Sai che parliamo di una cover?

This Kiss di Faith Hill

Per trovare la versione originale dobbiamo fare un salto indietro di due anni. Eccoci nel 1998, quando il 3 marzo la cantautrice Faith Hill lancia il singolo This Kiss tratto dall’album Faith. In questa versione ritroviamo il riff presente nell’intro di Questione Di Sguardi, e anche quell’atmosfera pop spensierata che conosciamo nella cover italiana.

Se Paola Turci ha raccontato il momento inaspettato di un’intesa, Faith Hill ha fatto di più: in This Kiss il protagonista è un donna che ha paura di ferirsi dopo una grande delusione d’amore, eppure il contatto con un nuovo partner la travolge al punto di annullare tutti i freni emozionali.

Le due versioni, dunque, sono abbastanza affini tra loro.

Ascolta Questione di Sguardi di Paola Turci

Ascolta This Kiss di Faith Hill

