Lo sai che Gli Spari Sopra di Vasco Rossi è una cover?

Gli Spari Sopra di Vasco Rossi è una delle bombe rock più potenti contro la guerra. Il messaggio trasmesso dal rocker di Zocca non è la solita missiva di pace inviata alle potenze mondiali e alle masse per sensibilizzare contro la violenza e l’intolleranza. O meglio, sì, certamente, ma il linguaggio scelto di Vasco Rossi è inquieto, minaccioso. Il Blasco spara un colpo di cannone contro gli indifferenti e dice loro che prima o poi la loro indifferenza tornerà indietro come un boomerang. Quando dal palco partono le prime note del riff di basso di Claudio Golinelli il grido entusiasta del pubblico è d’obbligo, per non parlare del pogo. Rock, nel vero senso del termine. Ma qual è il segreto?

Gli Spari Sopra di Vasco Rossi

Gli Spari Sopra di Vasco Rossi viene rilasciato come singolo il 14 dicembre 1992. Il brano anticipa il disco Gli Spari Sopra, pubblicato nel febbraio 1993. Ancora oggi si parla di uno dei dischi più belli del rocker di Zocca.

Il singolo è puro hard rock, con un giro di basso ipnotico e chitarre in crescendo, dapprima suonate in clean e poi appesantite dall’assolo dopo il secondo ritornello. La terza strofa è rabbiosa, con Vasco che canta un’ottava sopra e si scaglia contro i menefreghisti: “E se per sopravvivere qualunque porcheria lasciate che succeda e dite ‘non è colpa mia’, sorridete. Gli spari sopra sono per noi”.

Probabilmente il momento più alto della storia di questo singolo arriva nel 1995, quando con le tre date del tour Rock sotto l’assedio Vasco Rossi porta al grande pubblico il suo messaggio sulla guerra a Sarajevo. Tuttavia non tutti sanno che Gli Spari Sopra è una cover.

Il brano è una cover

Facciamoci caso: nei booklet ufficiali accanto al titolo Gli Spari Sopra si legge, fra parentesi, “celebrate”. Il dettaglio è un esplicito riferimento al brano originale.

Gli Spari Sopra di Vasco Rossi è infatti la cover di Celebrate degli An Emotional Fish, contenuto nel loro primo album omonimo pubblicato nel 1990. Nella versione della rockband irlandese il sound è molto più vicino al folk. La versione del rocker di Zocca, invece, è molto più feroce.

Il ritornello recita “gli spari sopra”, suono linguisticamente simile alle parole: “This party’s over” della versione originale.

