Lo sai che esiste una versione in italiano di Sunshine Of Your Love dei Cream? E lo sai che viene dalla Sardegna?

Il riff di Sunshine Of Your Love dei Cream è un monumento del rock, e non è un caso se negli anni tantissimi artisti hanno proposto il loro omaggio con versioni ricche di sfumature personali. Se vogliamo parlare dei mostri sacri, troviamo un’esecuzione di Jimi Hendrix carica di adrenalina, ma esiste anche una versione di Ozzy Osbourne e un’altra di Ella Fitzgerald. Insomma, come tutti i classici, Sunshine Of Your Love è stata reinterpretata da tantissimi artisti.

Ancora, come tutti i grandi classici hanno una loro versione italiana, lo stesso si può dire di Sunshine Of Your Love.

Sunshine Of Your Love dei Cream

Il riff che apre e accompagna tutto il brano lo dobbiamo al bassista Jack Bruce, che lo compose in un moto di ispirazione folgorante dopo aver assistito ad un concerto della Jimi Hendrix Experience. Eric Clapton raccontò che Bruce compose il brano proprio per omaggiare il leggendario chitarrista.

Ecco spiegata la colonna vertebrale blues che regge l’intera struttura di Sunshine Of Your Love, che uscì insieme all’album Disraeli Gears il 2 novembre 1967. Il resto è storia.

Una delle cover più violente è quella incisa dai Verdena nell’EP Viba (2000), ma la versione italiana? Per scovarla dobbiamo viaggiare in Sardegna e spostarci al 1970.

I Barritas – Ritorno Da Te

Dal 1962 al 1971 a Oristano, in Sardegna, c’erano I Barritas. La band, con il futuro comico Benito Urgu alla voce, riuscì a mettere insieme la frenesia del beat che negli anni ’60 dominava il mondo e il folk sardo, con l’esempio più immediato nel brano Gambale Twist.

Oltre ai quattro album in studio, la loro produzione era ricca di singoli. Tra questi, nel 1970 fu pubblicato Ritorno Da Te/Al Ristorante. Ritorno Da Te era la versione in lingua italiana di Sunshine Of Your Love dei Cream. Al Ristorante era la versione in lingua italiana di Sea Of Joy dei Blink Faith. Autore dei testi (che non erano traduzioni) fu Roberto Marsala.

Ascolta Ritorno Da Te de I Barritas.

Ascolta Sunshine Of Your Love dei Cream.

