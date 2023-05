L’Isola dei famosi 2023 chiude prima ed Ilary Blasi cacciata: diamoci un taglio

Tutti hanno il diritto di criticare trasmissioni televisive che non piacciono e lontane dai propri gusti, ma titolare con “L’Isola dei famosi chiude prima”, lasciando intendere che Ilary Blasi verrà licenziata da Mediaset non ha alcun senso oggi. Tutto ruota attorno alla solita questione degli ascolti, con un particolare riferimento a come siano andate le cose in occasione dell’ultima puntata. Come se non bastassero gli addii forzati dei concorrenti, come quello che abbiamo preso in esame alcuni giorni fa, ora prendono piede strane indiscrezioni.

Dicono che L’Isola dei famosi 2023 chiude prima ed Ilary Blasi verrà licenziata: zero fonti ad oggi

Precisiamo che in passato alcune produzioni televisive, tra cui anche specifici reality, sono andati incontro ad un destino imprevisto. Quando gli ascolti non decollano, infatti, spesso e volentieri RAI e Mediaset non si pongono troppi problemi nel darci un taglio. Tuttavia, i rumors di oggi coi titoli “L’Isola dei famosi chiude prima” non hanno ragion d’essere. Lunedì scorso, non a caso, la trasmissione condotta da Ilary Blasi è stata quella maggiormente vista dagli italiani con il 18% di share.

Leggero calo rispetto alla prima puntata e a quella precedente, ma parliamo di numeri più che soddisfacenti in casa Mediaset. A maggior ragione dopo mesi e mesi di Grande Fratello VIP e con l’avvicinarsi della stagione estiva che potrebbe indurre un numero più elevato di italiani a non incollarsi alla tv di sera. Tutto questo per dire che occorre molta prudenza prima di alimentare determinati rumors che, ad oggi, hanno a conti zero fonti.

Non ci sono i presupposti per esclamare “L’Isola dei famosi chiude prima”, aggiungendo tra le altre cose che Ilary Blasi verrà licenziata. Forse in casa Mediaset si punta a fare numeri più alti, ma un passo indietro arrivati a questo punto non avrebbe alcun senso stando alla situazione attuale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.