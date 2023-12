L’Inghilterra non ha mai “chiesto scusa per la Dichiarazione Balfour”

Ci segnalano i nostri contatti una presunta lettera diffusa a mezzo social che riguarda l’Inghilterra e l’Università di Edinburgo, dichiarando che quest’ultima ha “chiesto scusa per la Dichiarazione Balfour”

Il riferimento è al conflitto tra Israele e Palestina in corso a Gaza, nonché alla dichiarazione Balfour del 2 novembre 1917, relativa alla creazione di “un focolare nazionale per il popolo ebraico, e si adopererà per facilitare il raggiungimento di questo scopo, essendo chiaro che nulla deve essere fatto che pregiudichi i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche della Palestina, né i diritti e lo status politico degli ebrei nelle altre nazioni”.

Invero già dal testo della stessa noterete come delle “scuse pubbliche” sembrino quantomeno dissonanti. In realtà ci troviamo di fronte ad una vera e propria fake news affine per natura alla bufala di “Garibaldi che scrive a Collodi chiedendo perdono per aver riunito l’Italia”

Anche in questo caso si tratta di una autoconfessa opera di fiction strappata al suo contesto originale.

Detto contesto è l’opera teatrale di Farah Saleh artista e studiosa di danza palestinese e ricercatrice post-dottorato presso l’Università di Edimburgo, uno spettacolo chiamato “Balfour Reparations (2023-2043)“, traducibile in “Le Riparazioni di Balfour”.

Nell’opera teatrale del tutto immaginaria la studiosa ipotizza che le dichiarazioni dell’Università di Edinburgo riguardo la necessità di difendere la libertà di parola e tutelare i civili palestinesi si possano tradurre in un futuro in cui l’Università stessa si spingerà fino a rinnegare in toto il testo originale.

Ovviamente l’autrice difende la natura di “testo decontestualizzato” e non di bufale, ma l’Università stessa non può che confermare che si tratta di una fake news, dal momento in cui le viene attribuita la paternità del testo.

Il caso è speculare alla bufala di “Garibaldi che chiede perdono a Collodi ed al Meridione”: Garibaldi non ha mai scritto quelle parole ma esiste un testo letterario basato sull’ipotesi narrativa che possa averlo fatto, esattamente come né l’Università di Edinburgo e né l’Inghilterra abbiano mai rinnegato e chiesto perdono per la dichiarazione Balfour ma esiste un testo letterario basato su tale premessa.

