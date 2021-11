Del corteo no pass a Novara abbiamo parlato nella giornata di ieri per riportare le polemiche della Comunità Ebraica. I manifestanti, infatti, hanno indossato una pettorina che rimandava alle divise dei deportati dei campi di concentramento e marciavano tenendo insieme un cavo che ricordava il filo spinato. Una scelta che ha fatto orrore a molti, e che alcuni partecipanti hanno rivendicato ritenendosi simili ai prigionieri dei lager nazisti. Nelle ultime ore l’ideatrice dell’iniziativa ha rotto il silenzio rilasciando un’intervista a Repubblica.

L’ideatrice non si dichiara no-vax, essendo infermiera, ma dice di essere a favore della libertà di scelta. Com’è evidente è contraria al green pass, e sulle modalità con cui ha condotto la manifestazione a Novara ha dichiarato a Repubblica:

“È un fraintendimento. Non volevamo accostarci agli ebrei, ma in generale ai deportati. Perché noi siamo la minoranza: ci definiscono terrapiattisti, no vax, fascisti… sono tutte storture. Ora anche gli ebrei: è pazzesco.

Scusi, cosa c’entra il campo di concentramento?

“Concentramento nel senso di concentrazione: noi ci siamo concentrati in uno spazio, per manifestare il nostro dissenso. Non volevamo paragonarci ad Auschwitz, se avessi voluto scegliere un campo avrei scelto Dachau in cui c’erano i politici, tutte le minoranze”.