L’hamburger rifiutato perché in America non conoscono la matematica

La tragicomica storia dell’hamburger rifiutato perché in America non conoscono la matematica è la prova di come le campagne promozionali non sempre nascono col buco.

Possiamo parlarne qui: siamo negli anni ’80, e McDonald’s lancia il “Quarter Pounder”, da noi noto col nome di Royal DeLuxe. Così famoso da essere citato nel romanzo tratto dal fumetto “Crisi sulle Terre Infinite” come esempio di “cosa che continua a riproporsi”.

Un titano di pane da circa un “quarto di libbra” (113,4 grammi, espansi poi a 120 g in tempi recenti) di carne, pane e insalata. Cui la concorrente ditta A&W Restaurants cercò di rispondere col “Third-Pound Burger”, panino da un “terzo di libbra”, ovvero 151 grammi circa.



Con un insuccesso tale da spingere la ditta a cambiargli il nome per il suo revival moderno, che infatti si chiama “3/9-Pound Burger”, ovvero il panino da “tre noni di libbra”.

L’hamburger rifiutato perché in America non conoscono la matematica

L’idea a pensarci non era male affatto. Il Third Pound avrebbe dovuto costare esattamente quanto il Quarter Pounder, avere ingredienti simili (carne, insalata, salsa, pomodoro tra due fette di pane) ma costare lo stesso.

Del resto, se la matematica non è un’opinione, un panino da 151 grammi dovrebbe essere più conveniente di un panino da 113 grammi venduto allo stesso costo.

Problema: senza affidarsi ad una indagine di mercato, che fece poi, il proprietario di A&W, Taubmann, fece partire una lunga campagna promozionale incentrata sulle promozioni.

Al grido di “Il numero tre è il mondo” descrisse in lungo e in largo che da A&W Resturant, allo stesso costo di un Quarter Pounder, ovvero il panino da un quarto di libbra ne avresti avuto uno da un terzo di libbra.

Ma il Third Pound Burger non vendeva. Dopo aver speso un sacco di soldi in spot in orari migliori, Taubmann convocò una azienda che faceva ricerche di mercato, incaricandola di organizzare un sondaggio.

Il sondaggio ebbe una risposta dirimente. La maggior parte del pubblico si dichiarò poco disposta a pagare allo stesso prezzo un panino da un terzo di libbra più di un panino da un quarto, convinta che in un quarto di libbra ci fosse più carne che in un terzo.

Sostanzialmente ritenendo che un terzo di qualcosa fosse minore di un quarto della stessa sostanza.

Taubmann incassò il colpo, dichiarando che

“A volte i messaggi che lanciamo ai nostri clienti mediante marketing e informazioni commerciali non sono così chiari e cristallini come crediamo”.

E accettò il fallimento.

A&W ci riprova

Ma come il McRoyal Deluxe, anche il “Third Pound” ha continuato a riproporsi. Lo ha fatto nel 2021 ribattezzando il suo prodotto Il Panino tra 3/9 di libbra.

Lo spot?

Un castoro, la mascotte della compagnia, in visibili difficoltà matematiche che cerca invano di venire a capo del mistero delle frazioni usando calcolatrici e pallottolieri mentre la voce narrante spiega sconsolata che gli americani non conoscono la matematica.

Il nuovo spot ebbe una diversa e derisiva tagline:

È più grande… “genio”

Irridendo così una intera generazione di consumatori.

