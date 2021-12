Lesioni al cervello per i bambini vaccinati secondo Robert Malone: volantino demenziale

Sta circolando un volantino tra i NoVax davvero senza senso, in merito ai danni per i bambini vaccinati a detta di Robert Malone. Torna dunque il medico che non ha mai vinto il Premio Nobel, contrariamente a quello che si dice in giro, secondo cui attraverso la vaccinazione Covid un gene virale viene iniettato nelle cellule dei bambini, con quest’ultimo che costringe il corpo del piccolo a produrre proteine Spike. Secondo il medico, la proteina in questione sarebbe tossica, al punto da generare lesioni al cervello e futuri problemi di produzione.

Senza fondamento le illazioni del Dottor Robert Malone sugli effetti del vaccino Covid per i bambini

Abbiamo già parlato del Dottor Robert Malone sulle nostre pagine, precisando ad esempio che non abbia mai vinto il Premio Nobel e che, soprattutto, non possa essere definito l’inventore della tecnologia mRNA. Da settimane, infatti, si fa enorme disinformazione sul suo conto, al punto che tanti NoVax lo hanno inquadrato erroneamente come un punto di riferimento. Come sempre, siamo al cospetto di affermazioni scientifiche che non hanno alcun fondamento, considerando anche l’andamento della vaccinazione negli Stati Uniti.

Già, perché negli States abbiamo superato da tempo la soglia di 3 milioni di bambini vaccinati e al momento non si segnalano reazioni avverse. Quanto a Robert Malone, come accennato, ci sono diversi documenti disponibili sul web che accertano la bufala secondo cui sarebbe il fautore della tecnologia mRNA. Al di là della questione del volantino che abbiamo preso in esame oggi, quanto riportato sulla sua figura è importante per contestualizzare il personaggio e la letterature che gravita attorno a lui.

Allo stato attuale, la presunta tossicità della proteina Spike nei vaccini, soprattutto in ottica bambini, non ha trovato alcun riscontro nei dati. Il contenuto del volantino associato al Dottor Robert Malone non ha alcun fondamento e punta a togliere certezze ai genitori con teorie basate sul nulla.

