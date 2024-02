Leo Gullotta ci ha lasciati per un’embolia: no, non è morto oggi

La voce del giorno riguarda Leo Gullotta morto, alla luce di un post apparso su Facebook che, apparentemente, pare annunciare la scomparsa del popolarissimo attore oggi. Una vicenda che, almeno in parte, sembra richiamare quella che abbiamo trattato in giornata a proposito di Fiorello, anche se in quella circostanza ci si è “limitati” a parlare della sua fantomatica malattia. Nel caso dello showman, però, tutto è stato decontestualizzato, andando a ripescare una vecchia intervista che ha rilasciato nel lontano 2015.

Leo Gullotta morto, anzi no: l’ennesimo post decontestualizzato sta circolando oggi

Dunque, senza aprire troppe parentesi, possiamo smentire in modo categorico tutte le voci su Leo Gullotta morto oggi. I suoi canali social non riportano notizie preoccupanti sulla salute dell’attore, così come le principali agenzie di stampa che operano in Italia sono “serene” sotto questo punto di vista. Anzi, di recente è stato avvistato anche a margine di alcuni eventi, con riconoscimenti vari che rendono merito ad una grandissima carriera oltre le telecamere.

Situazione in evoluzione, dunque, ma al netto del fatto che non parliamo di un attore giovanissimo, al momento dell’uscita del nostro pezzo non c’è alcuna ragione per preccuparsi delle sue sorti. Andando poi ad approfondire tutta la storia, abbiamo scoperto che poche settimane fa le solite pagine Facebook abbiano deciso di pubblicare un post palesemente acchiappaclick. Il motivo? Alla foto di Leo Gullotta era accompagnato il messaggio “ci ha lasciati per un’embolia“. Dando in questo modo la chiara sensazione che l’attore fosse passato a miglior vita.

Solo leggendo l’articolo, però, abbiamo capito che il riferimento fosse alla sorella del diretto interessato, evidentemente venuta a mancare quando entrambi erano molto giovani. A prescindere da questo, dal nostro punto di vista possiamo soltanto gettare acqua sul fuoco, non essendoci fonti dietro i rumors che oggi ci parlano di Leo Gullotta morto.

