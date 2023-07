Le corna sugli elmi dei vichinghi, un mito da sfatare

Rappresentazioni, manifestazioni in costume e altre occasioni di puro spettacolo ci hanno sempre mostrato i Vichinghi come guerrieri soliti nell’indossare elmi con un paio di corna. Quanto c’è di vero? Niente, più o meno.

Le corna sugli elmi dei vichinghi

Da anni, specialmente da quando il web si è reso alla portata di tutti, diversi siti di debunking, storici ed esperti hanno fatto chiarezza su questa rappresentazione popolare. In primo luogo, troviamo una spiegazione firmata dallo studioso di storia militare Giovanni Melappioni sul suo sito.

Melappioni attribuisce la raffigurazione dei vichinghi con le corna sugli elmetti al Romanticismo, quando dal 1700 scoppià l’interesse dell’uomo verso il mondo germanico e norreno. Uno dei primi meriti dell’immagine tramandata a noi va all’artista Gustav Malmström, che nel 1825 diede alle stampe l’edizione illustrata di Frithiof’, opera del poeta Esaias Tegnér che a sua volta si ispirò a un testo del 1300.

Così le immagini di Malmström “divennero iconiche“. Corriere della sera scrive che “non c’è in realtà alcuna prova che confermi la predilezione di copricapi con le corna da parte di questo antico popolo”.

Dello stesso parere è Elizabeth Nix su History.com, e anche il filologo Robert Frank nel suo documento The invention of the Viking Horned Helmet sostiene che le corna sugli elmi dei vichinghi siano un retaggio popolare e puramente artistico-letterario.

Una spiegazione più approfondita arriva da Snopes che riporta un articolo del Museo Nazionale della Danimarca:

Nella sepoltura di Oseberg dalla Norvegia, che risale al primo periodo vichingo, è stato trovato un arazzo su cui sono raffigurati anche elmi con le corna. Questo dimostra che tutti i vichinghi indossavano i famosi elmi con le corna? La risposta è probabilmente no. Tuttavia, ci sono alcune prove che suggeriscono che alcuni guerrieri indossassero tale copricapo. Le figure con le corna sui Golden Horns sono berserker (qui la definizione, ndr). Questi erano guerrieri selvaggi, che si lanciavano in battaglia in una furia simile alla trance. Li conosciamo anche dalle saghe islandesi, in cui sono tra i più temuti di tutti i vichinghi.

Quindi:

È anche possibile che tale copricapo fosse indossato per esibizione o per scopi di culto. In una situazione di battaglia, le corna su un elmo sarebbero d’intralcio. Tali caschi avrebbero anche causato problemi a bordo delle navi da guerra, dove lo spazio era già prezioso. Inoltre, nessuna delle fonti contemporanee menziona i vichinghi che indossano un copricapo con le corna.

In realtà l’unico elmo vichingo restituito al presente è quello di Gjermundbu, a nord di Oslo, ed è privo di corna.

