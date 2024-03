Le confessioni di Tiziana Panella su malattia degenerativa e Vittorio Parsi zittiscono i NoVax

Arrivano in queste ore alcune dichiarazioni di Tiziana Panella anche sul compagno Vittorio Parsi che, a conti fatti, rappresentano una risposta molto significativa al popolo NoVax, sempre pronto a sbilanciarsi sulla sua malattia quando è stata notata assente dalla trasmissione Tagadà, in onda tutti i giorni su LA7. Dopo i vari chiarimenti che abbiamo portato alla vostra attenzione di volta in volta, come forse ricorderete tramite il nostro ultimo articolo a tema, oggi abbiamo alcune esternazioni della diretta interessata che consentono di vederci chiaro in modo definitivo.

Le recenti dichiarazioni di Tiziana Panella sulla sua malattia degenerativa e sulle condizioni di Vittorio Parsi zittiscono i NoVax

Per farvela breve, ogni volta che Tiziana Panella è stata sostuita da altri due conduttori, i NoVax hanno avanzato l’ipotesi che la giornalista stesse male a causa degli effetti del vaccino Covid. Una sorta di giustizia divina, se vogliamo, visto che lei si è spesa spesso e volentieri a favore della campagna quando ci trovavamo in piena emergenza sanitaria. Solo oggi 17 marzo, però, in tanti hanno aperto gli occhi sulla vita privata della diretta interessata.

E così, come emerge da un’intervista che in queste ore viene ricondivisa dalle principali testate in Italia, stiamo capendo che spesso Tiziana Panella sia stata assente in tv a causa dei problemi di salute di Vittorio Parsi, suo compagno da poco meno di due anni, che a dicembre ha avuto un malore durante la presentazione di un libro. Tra coma e rianimazione, sono state settimane molto dure per la giornalista.

Al contempo, Tiziana Panella è andata oltre il caso di Vittorio Parsi, evidenziando come nel 2003, dopo aver partorito la figlia Lucia, le sia stata diagnosticata una malattia degenerativa. L’evoluzione di quest’ultima è stata miracolosamente positiva, ma anche questo spiega tante cose sui suoi periodi di assenza da Tagadà. Fornendo al contempo una risposta ai NoVax.

